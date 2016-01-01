أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، السبت، تنحيته من قيادة الآفلان بصفة مفاجئة مرجعا ذلك لظروفه الصحية الصعبة في وقت يشير مراقبون إلى أنه أقيل من المنصب.
كيف ترى هذا القرار هل هو فعلا بسبب ظروف صحية، منعت الرجل من مزاولة مهامه، كما قال، أم أن الأمر يتعلق بإقالة بسبب تصريحاته النارية، والتي خلفت جدلا كبيرا في الساحة السياسية؟
وما هي تداعيات هذه التنحية على الحزب برأيك، خاصة وانه يستعد لخوض الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة العام القادم؟
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رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
الشروق أون لاين
أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، السبت، تنحيته من قيادة الآفلان بصفة مفاجئة مرجعا ذلك لظروفه الصحية الصعبة في وقت يشير مراقبون إلى أنه أقيل من المنصب.
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كيف ترى هذا القرار هل هو فعلا بسبب ظروف صحية، منعت الرجل من مزاولة مهامه، كما قال، أم أن الأمر يتعلق بإقالة بسبب تصريحاته النارية، والتي خلفت جدلا كبيرا في الساحة السياسية؟
وما هي تداعيات هذه التنحية على الحزب برأيك، خاصة وانه يستعد لخوض الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة العام القادم؟