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وفاة سادس أمراء قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني
وافت المنية، اليوم الأحد، أمير قطر الأسبق، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، جد الأمير الحالي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن عمر ناهز الـ84 عاماً.
ونعى الديوان الأميري الشيخ خليفة عبر بيان صدر مساء اليوم، ونشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).
وجاء في البيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يُنعي الديوان الأميري فقيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد".
البيان لفت إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أمر "بإعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على الفقيد الكريم لمدة ثلاثة أيام".
وعقب إعلان الوفاة، قطع تليفزيون قطر الرسمي وقناة "الريان" المحلية بثهما، وقاما بتسويد شاشتيهما، مع بث قرآن كريم.
والأمير الراحل هو سادس حكام قطر؛ حيث تولى الحكم خلال الفترة بين عامي 1972 و1995.
وولد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني عام 1932، وتم تعيينه وليا للعهد عام 1960.
وخلال ولايته للعهد، أعلن الشيخ خليفة في 3 سبتمبر 1971، خطاب استقلال قطر عن الاستعمار البريطاني.
وفي 22 فيفري 1972، تقلد الحكم في البلاد؛ فشرع في عملية إعادة تنظيم الحكومة، وكان أول عمل قام به في هذا الاتجاه هو تعيين أول وزير للخارجية بقطر، وفي 19 أفريل من العام ذاته عدل الدستور.
وفي فترة حكمه، تمت إقامة علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول على مستوى السفراء، وساهمت قطر في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، كما شارك الجيش القطري في حرب تحرير الكويت عام 1990 بقوات برية وبحرية وجوية تمثل 23% من إجمالي القوات المسلحة القطرية.
وفي جوان 1995، انتقل حكم البلاد من الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني إلى ولي عهده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق.
2016/10/23 على 22:101
ان لله وان اليه راجعون كان دائما سباقا لنصرة المسلمين والمستظعفين فى فلسطين والبوسنة وسوريا وغيرها
2016/10/23 على 22:50
و الدليل ليبيا و سوريا التي اصبحت دولة متقدمة
يتمتعون فيها المسلمين بالخيرات و الهناء بفضل موزة
SoloDZ2016/10/23 على 22:162
راهم قريب يخلاصوا افراد الاسرة الحاكمة في قطر وينتقل حكم البلاد اوتوماتيكيا الى واشنطن
Hamid - Suisse2016/10/23 على 22:333
اولا رحما الله الرجل و هنا اردة ان اصحح لكم ما كتبتم وفي جوان 1995، انتقل حكم البلاد من الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني إلى ولي عهده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق. الحكم لم ينتقل لي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بل انقلب على ابيه و الكل يعلم هذا و اتعجب كيف لجريدة مثل الشروق لا تعرف على هذا الانقلاب الشهير اللذي حدث في قطر و لهاذا لا يجب تغليط الناس.
احمد 2016/10/23 على 23:02
ازاح اباه الموالي للسعودية فازاحته السعودية ووضعت ابنه امير قطر الحالي ..فتغير كل شيء في قطر حتى قناة الجزيرة اصبحت صورة طبق الاصل لقناة العربية ..رحم الله الفقيد
رحم الله الفقيد - DZ2016/10/23 على 22:354
لم يترك الراحل الحكم لابنه الشيخ حامد في 1995 بل أُقيل من منصبه وهو على سرير المرض بسويسرا لانه كان تابعا للسعودية..اي انقلاب طبي من الابن ولي العهد على ابيه الذي كان يرقد في مستشفى ..وبدوره الامير حامد ازاحته السعودية والcia بانقلاب ناعم لوقوفه مع شرعية مرسي في مصر ..ازاح اباه فازاحه ابنه ..ولهذ نلاحظ تغيير جذري في الخط السياسي لدولة قطر و في قناة الجزيرة ..لو بقي حامد لما انجر وراء السعودية في الاعتداء على اليمن . لقد كان خصما لذوذا للسعودية والامارات والبحرين وكان يحب بوتفليقة
نفاق2016/10/23 على 22:525
الله يرحمو...و يوسع عليه