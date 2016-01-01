وفاة سادس أمراء قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

وافت المنية، اليوم الأحد، أمير قطر الأسبق، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، جد الأمير الحالي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن عمر ناهز الـ84 عاماً.

ونعى الديوان الأميري الشيخ خليفة عبر بيان صدر مساء اليوم، ونشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وجاء في البيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يُنعي الديوان الأميري فقيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد".

البيان لفت إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أمر "بإعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على الفقيد الكريم لمدة ثلاثة أيام".

وعقب إعلان الوفاة، قطع تليفزيون قطر الرسمي وقناة "الريان" المحلية بثهما، وقاما بتسويد شاشتيهما، مع بث قرآن كريم.

والأمير الراحل هو سادس حكام قطر؛ حيث تولى الحكم خلال الفترة بين عامي 1972 و1995.

وولد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني عام 1932، وتم تعيينه وليا للعهد عام 1960.

وخلال ولايته للعهد، أعلن الشيخ خليفة في 3 سبتمبر 1971، خطاب استقلال قطر عن الاستعمار البريطاني.

وفي 22 فيفري 1972، تقلد الحكم في البلاد؛ فشرع في عملية إعادة تنظيم الحكومة، وكان أول عمل قام به في هذا الاتجاه هو تعيين أول وزير للخارجية بقطر، وفي 19 أفريل من العام ذاته عدل الدستور.

وفي فترة حكمه، تمت إقامة علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول على مستوى السفراء، وساهمت قطر في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، كما شارك الجيش القطري في حرب تحرير الكويت عام 1990 بقوات برية وبحرية وجوية تمثل 23% من إجمالي القوات المسلحة القطرية.

وفي جوان 1995، انتقل حكم البلاد من الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني إلى ولي عهده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق.