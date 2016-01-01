الرئيس المدير العام لمجمع كوندور عبد الرحمن بن حمادي لـ"الشروق" "أنتجنا 800 مليون دولار.. وهواتف كوندور ستدخل فرنسا خلال 10 أيام"!

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ما هو جديد كوندور في السوق الجزائرية؟

جديدنا خلال المرحلة المقبلة هو تصدير 4 أصناف من الهواتف النقالة كوندور إلى فرنسا، تلقينا طلبات واسعة منها، وستدخل السوق الفرنسية رسميا خلال 10 أيام، ستكون تلك أول عملية لتصدير منتجات جزائرية لفرنسا، وهذا ما نعتبره إنجازا هاما وتاريخيا في مسيرة مجمع كوندور، وبالمقابل نحضر لإطلاق تشكيلة منتجات جديدة لكوندور خلال المرحلة المقبلة، وسنكشف عنها في التوقيت المناسب.

حدثنا عن المجوعة بلغة الأرقام..

من المعروف أن منتجاتنا تصدر منذ مدة للسوق الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات الكهرومنزلية، وهنا ألفت نظركم إلى أننا حققنا رقم أعمال بلغ 800 مليون دولار خلال سنة 2016، وهو رقم مرتفع نعتبره مفخرة لمجمع كوندور، كما أننا نحضر الحصيلة للكشف عن رقم أعمال التصدير خلال المرحلة المقبلة، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالثلاجات وأجهزة التلفاز والمكيفات التي نصدرها لتونس وموريتانيا وعدد من الدول الإفريقية الأخرى، إذ نعتبر السوق الإفريقية سوقا محفزة وجذابة لنا كشركة جزائرية تسعى دائما لتطوير المنتجات المصنعة في الجزائر والتي تحمل وسم صناعة محلية ذات جودة ونوعية.

هل من جديد بخصوص مصنع السيارات بيجو؟

الملف متواجد حاليا على طاولة وزارة الصناعة والمناجم، هي تدرس القضية من كافة حيثياتها، ولحد الساعة لا توجد أية قرارات رسمية، ولا تاريخ محدد لتوقيع الاتفاقية، ننتظر رأي اللجنة المكلفة بالملف ونحترمه، ولا يمكنني القول أن الاتفاقية ستوقع نهاية 2016 أو بداية 2017، كل شيء مرتبط بالوزارة الوصية، ولا توجد مواعيد للقاء المسؤولين خلال هذه المرحلة.