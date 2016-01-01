افتتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، دورتها العادية التكميلية لسنة 2016، الأحد، بمعالجتها لوقائع خطيرة تتعلق بجريمة قتل بطلها شاب لم يبلغ عقده الثالث، ازهق روح عمه بسبب خلافهم الدائم حول الميراث ،وتلقى هذا الأخير طعنة قاتلة على يد ابن أخيه بواسطة سكين انتشله من محله،ثم وجه له ضربة أسفل القفص الصدري تسببت له في نزيف داخلي وكانت كافية لقتله حسب ما جاءه به تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثة.
وتعود وقائع الجريمة إلى تاريخ 13 افريل من سنة 2015، أين نشب شجار عائلي بين والد المتهم وأشقائه حول مصير حصة شقيقاته من الميراث الذي تركه لهم والدهم أي "جد المتهم" ،والمتمثل في ورشة بأحد أحياء الكاليتوس شرق العاصمة، وبعد تطور الخلاف الذي سبقه اجتماع عائلي بوقت قصير من اجل إقناع والد المتهم العدول عن تعنته بحرمان شقيقاته من حقهم في الميراث ، تحول الأمر فجأة إلى سلسة من الشجارات داخل المنزل بالعصىي والسكاكين، أدت الى إصابته بجروح خطيرة قدرت بـ 30 يوما عجز جراء اعتداء اشقائه عليه، لتكون تلك هي الشرارة التي أيقظت دافع القتل لدى المتهم الذي كان تحت نوبة غضب كبيرة بسبب رؤيته لوالده ينزف، واهتدى بعدها للبحث عن سكين ثم استدراجهم للخروج، اين ارتكب جريمته بقتل احد أعمامه واصابة اخر بجروح على مستوى اليد، وبعد سماع تصريحات المتهم والشهود بعقوبة الاعدام، تقرر بعد المداولات ادانته بـ 20 سنة سجنا نافذا.
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المحكمة ادانته بـ 20 سنة سجنا نافذة
شاب يوجه طعنة قاتلة لعمه بسبب شجار حول الميراث!
مريم. ز
افتتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، دورتها العادية التكميلية لسنة 2016، الأحد، بمعالجتها لوقائع خطيرة تتعلق بجريمة قتل بطلها شاب لم يبلغ عقده الثالث، ازهق روح عمه بسبب خلافهم الدائم حول الميراث ،وتلقى هذا الأخير طعنة قاتلة على يد ابن أخيه بواسطة سكين انتشله من محله،ثم وجه له ضربة أسفل القفص الصدري تسببت له في نزيف داخلي وكانت كافية لقتله حسب ما جاءه به تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثة.
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وتعود وقائع الجريمة إلى تاريخ 13 افريل من سنة 2015، أين نشب شجار عائلي بين والد المتهم وأشقائه حول مصير حصة شقيقاته من الميراث الذي تركه لهم والدهم أي "جد المتهم" ،والمتمثل في ورشة بأحد أحياء الكاليتوس شرق العاصمة، وبعد تطور الخلاف الذي سبقه اجتماع عائلي بوقت قصير من اجل إقناع والد المتهم العدول عن تعنته بحرمان شقيقاته من حقهم في الميراث ، تحول الأمر فجأة إلى سلسة من الشجارات داخل المنزل بالعصىي والسكاكين، أدت الى إصابته بجروح خطيرة قدرت بـ 30 يوما عجز جراء اعتداء اشقائه عليه، لتكون تلك هي الشرارة التي أيقظت دافع القتل لدى المتهم الذي كان تحت نوبة غضب كبيرة بسبب رؤيته لوالده ينزف، واهتدى بعدها للبحث عن سكين ثم استدراجهم للخروج، اين ارتكب جريمته بقتل احد أعمامه واصابة اخر بجروح على مستوى اليد، وبعد سماع تصريحات المتهم والشهود بعقوبة الاعدام، تقرر بعد المداولات ادانته بـ 20 سنة سجنا نافذا.