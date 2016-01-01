أنباء عن توقف الفيسبوك بعدد من الدول الأوروبية

أفاد مغردون على "تويتر" أن "فيسبوك" متوقف في عدد من الدول الأوروبية لا سيما في إيطاليا، وبدأ وسم #facebookdown ينتشر على "تويتر" بشكل متسارع مع ازدياد عدد التغريدات التي تؤكد وجود خلل من نوع ما يمنع المستخدمين من الوصول إليه.

أفاد الوسم أن عدد من مستخدمي فيسبوك في السعودية بمواجهتهم لبعض الصعوبات في الوصول إلى الموقع إلا أن ذلك لم يكن لفترة طويلة.

من جهة أخرى، يشير موقع داون ديتيكتور الذي يرصد توقف الخدمات وتبليغات المستخدمين إلى وجود خلل في فيسبوك في عدد من الدول الأوروبية لاسيما في إيطاليا.

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يذكر أن ثمة موجة من القلق لدى المستخدمين بدأت بالفعل تجتاح توقعاتهم خصوصًا بعد الهجمات الأخيرة التي أدت إلى توقف نصف شبكة الإنترنت العالميةالجمعة الفائت.

تحديث: أفاد عدد كبير من المستخدمين أن الخدمة عادت لطبيعتها بعد توقفها لفترة وجيزة، وعلى ما يبدو أن الموقع والتطبيق والخدمات تعمل بشكل جيد في الوقت الراهن.