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بقيمة 50 مليون دولار
الجزائر تشتري 28 مدرعة روسية متطورة
ذكر موقع "مينا ديفينس" المتخصص في الشؤون الدفاعية، أن الجزائر اقتنت 28 عربة مدرعة روسية متطورة الصنع من طراز "تايغر إم".
ونشر الموقع أولى الصور للعربات، مضيفا أنه سيتم تزويدها لاحقا بمنصات صاروخية مضادة للدروع من طراز "كورنيت إم".
وذكر الموقع أنه من المتوقع أن يتم تسليم الدفعة الأولى من العربات الروسية إلى الجزائر قبل نهاية العام الجاري، بموجب صفقة وقعها الجانبان في عام 2014 وتبلغ قيمتها 50 مليون دولار.
2016/10/24 على 11:071
الله يبارك المزيد المزيد
Karim - USA2016/10/24 على 11:292
طريقة اخرى لاختاس المال العام بي تلك الصفقات المشبوهة في عصر التقشف