غارة إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخ

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه شن، صباح الاثنين، غارة جوية على موقع تابع لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع على المنطقة الجنوبية.

وقال جيش الاحتلال، إن "صاروخاً أطلق على جنوب إسرائيل من قطاع غزة"، مؤكداً أنه "لم يسقط أي صاروخ على الأراضي الإسرائيلية". وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إنه يعتقد أن الصاروخ سقط في قطاع غزة.

وتابع الجيش، إنه "رداً على الهجوم استهدفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي موقعاً عسكرياً تابعاً لحركة حماس في شمال قطاع غزة".

وقالت مصادر أمنية في قطاع غزة، إن الغارة الجوية التي وقعت في بيت حانون قرب الحدود، لم تسفر عن إصابات.

وأعلن وقف هش لإطلاق النار منذ الحرب المدمرة التي شنتها سلطات الاحتلال على قطاع غزة بين جويلية وأوت 2014 واستمرت خمسين يوماً وكانت الأطول والأكثر دموية بين الحروب الثلاث على القطاع.

ومن حين لآخر تشهد المنطقة الجنوبية لـ"إسرائيل" (فلسطين المحتلة) إطلاق صواريخ من قطاع غزة غالباً ما تنسب إلى فصائل فلسطينية مسلحة.

وينفذ جيش الاحتلال غارات جوية على قطاع غزة تؤكد غالباً أنها رد على إطلاق الصواريخ.

وتبنت مجموعات سلفية متشددة مراراً تنفيذ الهجمات الصاروخية انطلاقاً من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.