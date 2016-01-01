مجلس الأمة يستأنف أشغاله في جلسات عامة الثلاثاء

يستأنف مجلس الأمة، الثلاثاء أشغاله في جلسات عامة يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس.