مجلس الأمة يستأنف أشغاله في جلسات عامة الثلاثاء

date 2016/10/24 views 196 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

يستأنف مجلس الأمة، الثلاثاء أشغاله في جلسات عامة يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس.

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