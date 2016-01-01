نشر موقع ويكيليكس رسالة بريد إلكتروني مُسرّبة جاء فيها، أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمُرشحة للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون حصلت على منحة قدرها 12 مليون دولار، من العاهل المغربي الملك محمد السادس لحساب مؤسستها الخيرية، وذلك مقابل استضافة المغرب للاجتماع الدولي لمبادرة كلينتون العالمية.
وذهبت أموال العاهل المغربي لحساب "مؤسسة كلينتون" التي كانت تديرها شخصياً آنذاك، ولمبادرة كلينتون العالمية (CGI)، وفقاً لما جاء بالرسالة التي يرجع تاريخها إلى 18 جانفي 2015، وقد سُرِبَت ضمن آخر دفعة اتصالات أجراها رئيس الحملة الانتخابية لكلينتون، جون بوديستا. وفق ما ذكر موقع Daily Caller، الخميس، وترجمه ونشره موقع "هافينغتون بوست عربي"، الأحد.
ذلك البريد الإلكتروني من "هوما عابدين"، نائبة كبير موظفي وزيرة الخارجية الأمريكية، قد أُرسِلَ إلى بوديستا، ومدير الحملة روبي موك.
دول تنافست على اجتماع مبادرة كلينتون
يقال إن سنغافورة وهونغ كونغ كانتا تتنافسان أيضاً على عقد اجتماع مبادرة كلينتون العالمية في بلدانهم، لكنه أُقيم في نهاية المطاف في فندق 5 نجوم في مدينة مراكش عام 2015، وقالت هوما لبوديستا وموك إن المغرب لم يكن الاختيار الأول للمبادرة العالمية لكلينتون.
وقد تم الدفع نظير الاجتماع من قِبل شركة التعدين الحكومية المغربية OCP وتُتهَم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وكانت كلينتون داعمة بشدة للملك المغربي أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية، كما منح بنك الاستيراد والتصدير التمويلي الأمريكي شركة التعدين المغربية ضمان قرض يبلغ 92 مليون دولار أمريكي، خلال تولي كلينتون وزارة الخارجية.
صفقة مع شركة التعدين
وساهمت شركة التعدين أيضاً بما يتراوح بين 5 و10 ملايين دولار أمريكي لحساب مؤسسة كلينتون، وفقاً للموقع الرسمي للمؤسسة.
ووصفت هوما ذلك التدبير في البريد الإلكتروني بأنه شأن تم تنظيمه من قِبل رئيستها، فقالت لبوديستا وموك إن هيلاري كلينتون "خلقت هذه الفوضى، وهي تعرف ذلك".
وأشارت إلى أن الصفقة المغربية كانت مبنية بالكامل على رغبة رئيستها، فقالت: "لقد كانت هذه فكرة كلينتون، وقد تواصل مكتبنا مع الجانب المغربي، وهم يعتقدون بنسبة 100 في المائة أنهم فعلوا ذلك بناءً على طلبها، وقدّم الملك شخصياً مبلغ 12 مليون دولار لمؤسستها ولدعم الاجتماع".
حضورها مقابل مبلغ دفعه الملك
وأشارت هوما إلى أن حضور كلينتون فعالية المبادرة كان مشروطاً بتقديم ذلك المبلغ. فقالت: "فقط لإعطائك فكرة عن سياق الأحداث؛ الشرط الذي وافق لأجله المغربيون على استضافة الاجتماع كان مشاركة كلينتون".
وقالت صحيفة Politico عام 2015، إن الرباط كانت تنظر لكلينتون "على أنها من بين أشد المؤيدين في إدارة أوباما".
وOCP المغربية ليست شركة التعدين الوحيدة المُرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تبرعت لمؤسسة كلينتون؛ فالمؤسسة قد قبلت تبرعاً بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي من شركة لوكاس لوندين، التي تقود عمليات التعدين والتنقيب عن النفط في شمال إفريقيا والكونغو.
التعدين المغربية وجماعة اللوبي
وتوكِّل شركة التعدين المغربية مجموعة كوفينغتون وبيرلنغ للمحاماة، وهي إحدى عمالقة جماعات الضغط (اللوبي) في واشنطن، وقد دفعت الشركة للمجموعة 1.4 مليون دولار كأتعاب محاماة في الفترة بين 2012 و2015.
وكان اللوبي الرئيسي لدى شركة التعدين هو ستيوارت أيزنستات، وهو منسق السياسة الداخلية السابق في البيت الأبيض في عهد الرئيس كارتر، وأحد الشخصيات المؤثرة داخل الحزب الديمقراطي، كما كان سفيراً للرئيس بيل كلينتون لدى الإتحاد الأوروبي، وعمل نائباً لوزير الخزانة ووكيلاً لوزارة التجارة.
العلاقة بين الملك وهيلاري
وزارت هيلاري كلينتون المغرب مرتين، في نوفمبر 2009، وفيفري 2012، والتقت بالملك في كلتا المناسبتين، كما التقت به في نيويورك ديسمبر عام 2013، ويُعتقد أن تلك المناقشة الثنائية كانت محاولة لترشيح المغرب لاستضافة اجتماع مبادرة كلينتون العالمية، ولتبرع الملك بمبلغ 12 مليون دولار.
ووصفت صحيفة Moroccan World News المغربية الاجتماع آنذاك بأنه يبدي "الصداقة المتجددة بين العائلة المالكة وعائلة كلينتون، وكذلك احترام هيلاري كلينتون للمغرب وشعبها".
في نهاية المطاف، لم تحضر كلينتون الاجتماع لأنه كان قريباً من موعد إطلاق حملتها الانتخابية، إلا أن الرئيس السابق وابنته تشيلسي كانا هناك وتمت استضافتهما بأحد قصور الملك المغربي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1بوتين لساركوزي: "تحدث معي بلهجة مختلفة وإلا سأسحقك!"
2وفاة سادس أمراء قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني
3قناة إسرائيلية تشارك في تغطية معركة الموصل
4استطلاع رأي: شعبية ترامب تتدهور بسبب تهم الاعتداء الجنسي
5غارة إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخ
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
أين هي الدولة؟
جمال لعلامي
الفأس على الرأس!
رشيد ولدب وسيافة
معجزة اسمها "داعش"!
محمد بوخطة
قانون التقاعد المسبق.. وفن صناعة الأزمات !
عمار يزلي
موتى قاعدون..نسبيا!
جمال لعلامي
علـّمنا "الجوع والحفى"!
عبد الناصر
إذا أنت أكرمت الكريم...
حبيب راشدين
القاعدة والاستثناء في "سُنَن" التقاعد
جمال لعلامي
ضعيف ومخيف!
حسين لقرع
تلاميذ "الفايسبوك" و"النسخ واللصق"
الفيديو
تابعوا طريق المهاجرين المحفوف بالموت إلى أوروبا
ّأيّ مستقبل للأفلان بعد رحيل سعداني!
هذا ما فعله مدير روضة رأى معلمة تؤذي الأطفال؟!
اليوم الوطني للصحافة.. انجازات على الورق ومعاناة في الواقع
مولودية بجاية تواصل تحضيراتها لمواجهة مازمبي
عمي يونس.. ذاكرة الحربين العالميتين تتنقل في أزقة جيجل
طفلة روسية تتحدث سبع لغات بينها العربية والصينية
الجلفة تستقبل كبار السينمائيين في أيام “سينما الثورة” على طريقة الكبار
المسبار الأوروبي "سكياباريلي" يلامس سطح المريخ
تيزي وزو: متقاعدو “أونيام” يغلقون مقر المديرية العامة
بحسب ويكيلكس
ملك المغرب أعطى كلينتون 12 مليون دولار مقابل حضورها اجتماعاً في مراكش
وكالات - الشروق أونلاين
نشر موقع ويكيليكس رسالة بريد إلكتروني مُسرّبة جاء فيها، أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمُرشحة للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون حصلت على منحة قدرها 12 مليون دولار، من العاهل المغربي الملك محمد السادس لحساب مؤسستها الخيرية، وذلك مقابل استضافة المغرب للاجتماع الدولي لمبادرة كلينتون العالمية.
تغطيات ذات صلة
ملك المغرب أعطى كلينتون 12 مليون دولار مقابل حضورها اجتماعاً في مراكش
أمريكيون يلتقون كوريين شماليين في ماليزيا
ثلاثة قتلى في قصف عبر الحدود بين الهند وباكستان
غارة إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخ
مقتل خمسة أشخاص في تحطم طائرة بمالطا
وذهبت أموال العاهل المغربي لحساب "مؤسسة كلينتون" التي كانت تديرها شخصياً آنذاك، ولمبادرة كلينتون العالمية (CGI)، وفقاً لما جاء بالرسالة التي يرجع تاريخها إلى 18 جانفي 2015، وقد سُرِبَت ضمن آخر دفعة اتصالات أجراها رئيس الحملة الانتخابية لكلينتون، جون بوديستا. وفق ما ذكر موقع Daily Caller، الخميس، وترجمه ونشره موقع "هافينغتون بوست عربي"، الأحد.
ذلك البريد الإلكتروني من "هوما عابدين"، نائبة كبير موظفي وزيرة الخارجية الأمريكية، قد أُرسِلَ إلى بوديستا، ومدير الحملة روبي موك.
دول تنافست على اجتماع مبادرة كلينتون
يقال إن سنغافورة وهونغ كونغ كانتا تتنافسان أيضاً على عقد اجتماع مبادرة كلينتون العالمية في بلدانهم، لكنه أُقيم في نهاية المطاف في فندق 5 نجوم في مدينة مراكش عام 2015، وقالت هوما لبوديستا وموك إن المغرب لم يكن الاختيار الأول للمبادرة العالمية لكلينتون.
وقد تم الدفع نظير الاجتماع من قِبل شركة التعدين الحكومية المغربية OCP وتُتهَم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وكانت كلينتون داعمة بشدة للملك المغربي أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية، كما منح بنك الاستيراد والتصدير التمويلي الأمريكي شركة التعدين المغربية ضمان قرض يبلغ 92 مليون دولار أمريكي، خلال تولي كلينتون وزارة الخارجية.
صفقة مع شركة التعدين
وساهمت شركة التعدين أيضاً بما يتراوح بين 5 و10 ملايين دولار أمريكي لحساب مؤسسة كلينتون، وفقاً للموقع الرسمي للمؤسسة.
ووصفت هوما ذلك التدبير في البريد الإلكتروني بأنه شأن تم تنظيمه من قِبل رئيستها، فقالت لبوديستا وموك إن هيلاري كلينتون "خلقت هذه الفوضى، وهي تعرف ذلك".
وأشارت إلى أن الصفقة المغربية كانت مبنية بالكامل على رغبة رئيستها، فقالت: "لقد كانت هذه فكرة كلينتون، وقد تواصل مكتبنا مع الجانب المغربي، وهم يعتقدون بنسبة 100 في المائة أنهم فعلوا ذلك بناءً على طلبها، وقدّم الملك شخصياً مبلغ 12 مليون دولار لمؤسستها ولدعم الاجتماع".
حضورها مقابل مبلغ دفعه الملك
وأشارت هوما إلى أن حضور كلينتون فعالية المبادرة كان مشروطاً بتقديم ذلك المبلغ. فقالت: "فقط لإعطائك فكرة عن سياق الأحداث؛ الشرط الذي وافق لأجله المغربيون على استضافة الاجتماع كان مشاركة كلينتون".
وقالت صحيفة Politico عام 2015، إن الرباط كانت تنظر لكلينتون "على أنها من بين أشد المؤيدين في إدارة أوباما".
وOCP المغربية ليست شركة التعدين الوحيدة المُرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تبرعت لمؤسسة كلينتون؛ فالمؤسسة قد قبلت تبرعاً بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي من شركة لوكاس لوندين، التي تقود عمليات التعدين والتنقيب عن النفط في شمال إفريقيا والكونغو.
التعدين المغربية وجماعة اللوبي
وتوكِّل شركة التعدين المغربية مجموعة كوفينغتون وبيرلنغ للمحاماة، وهي إحدى عمالقة جماعات الضغط (اللوبي) في واشنطن، وقد دفعت الشركة للمجموعة 1.4 مليون دولار كأتعاب محاماة في الفترة بين 2012 و2015.
وكان اللوبي الرئيسي لدى شركة التعدين هو ستيوارت أيزنستات، وهو منسق السياسة الداخلية السابق في البيت الأبيض في عهد الرئيس كارتر، وأحد الشخصيات المؤثرة داخل الحزب الديمقراطي، كما كان سفيراً للرئيس بيل كلينتون لدى الإتحاد الأوروبي، وعمل نائباً لوزير الخزانة ووكيلاً لوزارة التجارة.
العلاقة بين الملك وهيلاري
وزارت هيلاري كلينتون المغرب مرتين، في نوفمبر 2009، وفيفري 2012، والتقت بالملك في كلتا المناسبتين، كما التقت به في نيويورك ديسمبر عام 2013، ويُعتقد أن تلك المناقشة الثنائية كانت محاولة لترشيح المغرب لاستضافة اجتماع مبادرة كلينتون العالمية، ولتبرع الملك بمبلغ 12 مليون دولار.
ووصفت صحيفة Moroccan World News المغربية الاجتماع آنذاك بأنه يبدي "الصداقة المتجددة بين العائلة المالكة وعائلة كلينتون، وكذلك احترام هيلاري كلينتون للمغرب وشعبها".
في نهاية المطاف، لم تحضر كلينتون الاجتماع لأنه كان قريباً من موعد إطلاق حملتها الانتخابية، إلا أن الرئيس السابق وابنته تشيلسي كانا هناك وتمت استضافتهما بأحد قصور الملك المغربي.