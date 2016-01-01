لجنة خاصة لدراسة ملفات المواطنين حالة بحالة تعقيدات بالجملة تواجه ملف إعادة الإسكان بعين امناس

اعترف والي ولاية ايليزي، عن تعقيدات كبيرة يواجهها ملف إسكان مواطني مدينة عين أمناس بولاية إيليزي، بسبب تراكمات إدارية تسبب فيها بطء ما سمي بالآلة الإدارية في معالجة ملفات السكنات بمختلف الصيغ، وتعتبر مدينة عين امناس، ضمن اكبر تحديات الولاية في مجال إسكان المواطنين.

حيث تعتبر أجزاء المدينة منجزة بواسطة البناء الجاهز وكلها متهرئة ومنتهية الصلاحية، ما تسبب في معاناة شبه يومية لساكني تلك "البرارك"، وأدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات متكررة بسبب ظاهرة الحرائق المسجلة بالمدينة وسط تلك السكنات، غير أن الوالي اعترف أن معالجة ملف السكن بعين امناس، يعرف صعوبات وغياب الإعلام والتواصل الكافي والهادف إلى تبليغ المواطنين بوجود جملة من الإجراءات والخيارات التي أقدمت على تنفيذها السلطات العمومية، بينها اختيار المواطنين المؤهلين قانونا للاستفادة، بين الخيارات المتوفرة، بينها الاستفادة من سكنات منجزة ضمن برنامج السكن الاجتماعي، وبالتالي استرجاع الوعاء العقاري الذي يحتله حاليا، أو البناء بعد هدم السكنات الجاهز فوق نفس الوعاء العقاري، أو في حالات أخرى الاستفادة من إعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي.

وفي كل الأحوال، فإن المواطن، حسب تصريح الوالي، سيستفيد من سكن، حيث أنشئت لأجل الملف لجنة خاصة، تقوم بدراسة حالات المواطنين حالة بحالة، غير أن الموضوع يواجه بعض التعقيدات في بعض الأحياء، أين يرفض بعض من المواطنين تلك الإجراءات، على غرار وضعية حي الوئام، أو في حالات أخرى ظاهرة بيع العقارات الممنوحة حديثا، ناهيك عن بعض المشاكل المرتبطة بتعقيدات موروثة من سنوات ماضية، بينها تعقيدات إدارية حالت دون تحسين الإطار المعيشي لسكان مدينة عين امناس التي تعتبر قطبا بتروليا بالمنطقة.