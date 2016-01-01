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عن قضية إنشاء شبكة دعارة وتحريض قصّر على الفسق
الوحش "باروش" يعود إلى محكمة جنايات عنابة مجدّدا
قال مصدر قضائي مطلع للشروق ، إنّ محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، ستعالج خلال دورتها الحالية القضية التي هزّت سنة 2013 الرأي العام على المستويين المحلي والوطني، وهي قضية المسمى "جون ميشال باروش"، الذي أدانته حينها هيئة الجنايات بعنابة بـ7 سنوات نافذة، و20 مليون سنتيم غرامة مالية في قضية تكوين شبكة دعارة وتحريض قصّر على الفساد، ليتقدم بعدها بطعن إلى المحكمة العليا التي ردّت بالقبول.
ويعدّ "جون ميشال باروش" فرنسي الجنسية، أحد أكبر مؤسسي إمبراطوريات الدعارة في الشرق الجزائري، وهي القضية التي انفجرت أواخر سنة 2012 وأوائل سنة 2013 عندما تمّ اكتشاف أن المعني كان يدير شبكة دعارة في منزله راحت ضحيتها نحو 17 فتاة قاصرا قام بتحريضهن على الفسق والفساد الأخلاقي، كما نشط في ترويج أفلام خليعة وقاد شبكة إجهاض وهي القضية التي جرّت حينها 8 متهمين بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق بعنابة والتي أدين فيها بـ4 سنوات نافذة.
جون ميشال باروش سيمثل مجددا أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة عن "ترسانة" قضايا منها إنشاء شبكة دعارة وتصوير أفلام إباحية بغرض نشرها وحيازة مخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي، جنحة الإغراء والتحريض على الفسق وفساد الأخلاق والتزوير واستعمال المزور، وجرم مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال وغيرها.
الجاهل - الجزائر2016/10/24 على 14:241
طبقوا عليه أقصى عقوبة البرش.إبرشوا هذا البرهوش.