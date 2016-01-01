أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا جمعية أشرار تتكون من 4 أشخاص من دول افريقية، وتم حجز 3500 أورو و 125 ألف دج إلى جانب 254 قارورة خمر ومواد معدة للتزوير.
أفاد بيان لذات المصالح، الإثنين، أنه في إطار مكافحة الجريمة تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة قضية تتعلق بتكوين جماعة أشرار تتكون من 4 أشخاص مشتبه فيهم بالنصب والسرقة وحيازة مواد معدة لتزوير النقود وحيازة المخدرات وإنشاء محل للفسق والدعارة والهجرة السرية وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، وتم خلالها حجز 3500 أورو و 125 ألف دج إلى جانب 254 قارورة خمر ومواد معدة للتزوير.
وحسب البيان أنه بعد ترسيم شكوى من قبل مواطنين لدى مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن مقاطعة درارية ضد 4 أفارقة، بخصوص قضية النصب والاحتيال متبوع بسرقة مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم وفروا باستعمال السيارة.
وأضاف المصدر أن عناصر الشرطة القضائية بدأت في البحث عن السيارة محل الموضوع حيث تم توقيفها وعلى متنها رعيتين إفريقيتين مشتبه فيهما. وبعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على قصاصات أوراق على هيئة أوراق نقدية سوداء اللون.
وبعد الحصول على الإذن بتفتيش منزل المشتبه فيهما يشير ذات البيان تم العثور على قصاصات أوراق على هيئة أوراق نقدية وتم حجز 254 قارورة خمر ومبلغ مالي قدره 32 آلاف دينار و 400 اورو كما تم ضبط 9 رعايا أفارقة بذات المنزل كانوا بصدد ممارسة الدعارة.
وقال البيان انه تم توقيف المشتبه فيه الثالث بإحدى المحطات البرية بعد أن ضرب موعدا لأحد المواطنين غير أن مصالح الشرطة قبضت عليه وهو متلبس وبحوزته 4 أوراق نقدية مهيأة للتزوير ومبلغ قدره 12500 دينار.
وأشار إلى انه "بتفتيش المنزل بإذن من وكيل الجمهورية تمكنت عناصر الشرطة القبض على المشتبه به وبحوزته 3000 أورو، كما تم حجز 79000 دج و 160 أورو داخل المنزل".
وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية أين تم إيداعهم الحبس المؤقت.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1ولد عباس: انتظروا إعلانا مهما قريبا
2ترسيم الأساتذة المتعاقدين من دون مسابقة!
3رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
4رسميا.. رخصة السياقة بالتنقيط بداية من جانفي
55 قطاعات في إضراب هذا الإثنين.. وخصم الأجور يُلاحق المضربين
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
أين هي الدولة؟
جمال لعلامي
الفأس على الرأس!
رشيد ولدب وسيافة
معجزة اسمها "داعش"!
محمد بوخطة
قانون التقاعد المسبق.. وفن صناعة الأزمات !
عمار يزلي
موتى قاعدون..نسبيا!
جمال لعلامي
علـّمنا "الجوع والحفى"!
عبد الناصر
إذا أنت أكرمت الكريم...
حبيب راشدين
القاعدة والاستثناء في "سُنَن" التقاعد
جمال لعلامي
ضعيف ومخيف!
حسين لقرع
تلاميذ "الفايسبوك" و"النسخ واللصق"
الفيديو
تابعوا طريق المهاجرين المحفوف بالموت إلى أوروبا
ّأيّ مستقبل للأفلان بعد رحيل سعداني!
هذا ما فعله مدير روضة رأى معلمة تؤذي الأطفال؟!
اليوم الوطني للصحافة.. انجازات على الورق ومعاناة في الواقع
مولودية بجاية تواصل تحضيراتها لمواجهة مازمبي
عمي يونس.. ذاكرة الحربين العالميتين تتنقل في أزقة جيجل
طفلة روسية تتحدث سبع لغات بينها العربية والصينية
الجلفة تستقبل كبار السينمائيين في أيام “سينما الثورة” على طريقة الكبار
المسبار الأوروبي "سكياباريلي" يلامس سطح المريخ
تيزي وزو: متقاعدو “أونيام” يغلقون مقر المديرية العامة
تم إيداعهم الحبس المؤقت
توقيف 4 رعايا إفريقيين بتهمة حيازة المخدرات والتزوير والدعارة
الشروق أون لاين/واج
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا جمعية أشرار تتكون من 4 أشخاص من دول افريقية، وتم حجز 3500 أورو و 125 ألف دج إلى جانب 254 قارورة خمر ومواد معدة للتزوير.
تغطيات ذات صلة
"حميمية" بين خصوم سعداني وخليفته الجديد
تدمير مخبأين للإرهابيين في القل
بوضياف: الأرقام المقدمة حول السرطان ليست دقيقة
توقيف 4 رعايا إفريقيين بتهمة حيازة المخدرات والتزوير والدعارة
مجلس الأمة يستأنف أشغاله في جلسات عامة الثلاثاء
أفاد بيان لذات المصالح، الإثنين، أنه في إطار مكافحة الجريمة تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة قضية تتعلق بتكوين جماعة أشرار تتكون من 4 أشخاص مشتبه فيهم بالنصب والسرقة وحيازة مواد معدة لتزوير النقود وحيازة المخدرات وإنشاء محل للفسق والدعارة والهجرة السرية وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، وتم خلالها حجز 3500 أورو و 125 ألف دج إلى جانب 254 قارورة خمر ومواد معدة للتزوير.
وحسب البيان أنه بعد ترسيم شكوى من قبل مواطنين لدى مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن مقاطعة درارية ضد 4 أفارقة، بخصوص قضية النصب والاحتيال متبوع بسرقة مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم وفروا باستعمال السيارة.
وأضاف المصدر أن عناصر الشرطة القضائية بدأت في البحث عن السيارة محل الموضوع حيث تم توقيفها وعلى متنها رعيتين إفريقيتين مشتبه فيهما. وبعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على قصاصات أوراق على هيئة أوراق نقدية سوداء اللون.
وبعد الحصول على الإذن بتفتيش منزل المشتبه فيهما يشير ذات البيان تم العثور على قصاصات أوراق على هيئة أوراق نقدية وتم حجز 254 قارورة خمر ومبلغ مالي قدره 32 آلاف دينار و 400 اورو كما تم ضبط 9 رعايا أفارقة بذات المنزل كانوا بصدد ممارسة الدعارة.
وقال البيان انه تم توقيف المشتبه فيه الثالث بإحدى المحطات البرية بعد أن ضرب موعدا لأحد المواطنين غير أن مصالح الشرطة قبضت عليه وهو متلبس وبحوزته 4 أوراق نقدية مهيأة للتزوير ومبلغ قدره 12500 دينار.
وأشار إلى انه "بتفتيش المنزل بإذن من وكيل الجمهورية تمكنت عناصر الشرطة القبض على المشتبه به وبحوزته 3000 أورو، كما تم حجز 79000 دج و 160 أورو داخل المنزل".
وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية أين تم إيداعهم الحبس المؤقت.