تم إيداعهم الحبس المؤقت توقيف 4 رعايا إفريقيين بتهمة حيازة المخدرات والتزوير والدعارة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا جمعية أشرار تتكون من 4 أشخاص من دول افريقية، وتم حجز 3500 أورو و 125 ألف دج إلى جانب 254 قارورة خمر ومواد معدة للتزوير.

أفاد بيان لذات المصالح، الإثنين، أنه في إطار مكافحة الجريمة تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة قضية تتعلق بتكوين جماعة أشرار تتكون من 4 أشخاص مشتبه فيهم بالنصب والسرقة وحيازة مواد معدة لتزوير النقود وحيازة المخدرات وإنشاء محل للفسق والدعارة والهجرة السرية وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، وتم خلالها حجز 3500 أورو و 125 ألف دج إلى جانب 254 قارورة خمر ومواد معدة للتزوير.

وحسب البيان أنه بعد ترسيم شكوى من قبل مواطنين لدى مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن مقاطعة درارية ضد 4 أفارقة، بخصوص قضية النصب والاحتيال متبوع بسرقة مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم وفروا باستعمال السيارة.

وأضاف المصدر أن عناصر الشرطة القضائية بدأت في البحث عن السيارة محل الموضوع حيث تم توقيفها وعلى متنها رعيتين إفريقيتين مشتبه فيهما. وبعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على قصاصات أوراق على هيئة أوراق نقدية سوداء اللون.

وبعد الحصول على الإذن بتفتيش منزل المشتبه فيهما يشير ذات البيان تم العثور على قصاصات أوراق على هيئة أوراق نقدية وتم حجز 254 قارورة خمر ومبلغ مالي قدره 32 آلاف دينار و 400 اورو كما تم ضبط 9 رعايا أفارقة بذات المنزل كانوا بصدد ممارسة الدعارة.

وقال البيان انه تم توقيف المشتبه فيه الثالث بإحدى المحطات البرية بعد أن ضرب موعدا لأحد المواطنين غير أن مصالح الشرطة قبضت عليه وهو متلبس وبحوزته 4 أوراق نقدية مهيأة للتزوير ومبلغ قدره 12500 دينار.

وأشار إلى انه "بتفتيش المنزل بإذن من وكيل الجمهورية تمكنت عناصر الشرطة القبض على المشتبه به وبحوزته 3000 أورو، كما تم حجز 79000 دج و 160 أورو داخل المنزل".

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية أين تم إيداعهم الحبس المؤقت.