إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ44 شخصا بوهران تدمير مخبأين للإرهابيين في القل

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقل، ولاية سكيكدة، الأحد، مخبأين للإرهابيين يحتويان على كميات كبيرة من المواد الغذائية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، الإثنين، أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني بكل من بسكرة وورقلة، أربعة (04) أشخاص بحوزتهم (03) بنادق صيد وكمية من الذخيرة والبارود.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) تجار مخدرات بوهران، وضبطت قنطارين (02) من الكيف المعالج، بالإضافة إلى بندقية صيد وكمية من الذخيرة وسيارتين سياحيتين (02). فيما تم توقيف (12) مهربا وحجز (5000) وحدة من التبغ و(2277) وحدة من المشروبات بكل من تيارت وسيدي بلعباس.

وبعين قزام وبرج باجي مختار، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي (21) مهربا وحجزت (05) مركبات رباعية الدفع ودراجة نارية و(08) أجهزة كشف عن المعادن ومولدين كهربائيين و(03) مطارق ضغط ومواد متفجرة ومعدات تفجير، بالإضافة إلى (6000) لتر من زيت المائدة كانت موجهة للتهريب.

في حين أحبط عناصر حرس الشواطئ بوهران، محاولات هجرة غير شرعية لــ (44) شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية.