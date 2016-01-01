آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
غبار المعارك يعلو سماء حلب من جديد
-
تابعوا طريق المهاجرين المحفوف بالموت إلى أوروبا
-
ّأيّ مستقبل للأفلان بعد رحيل سعداني!
-
هذا ما فعله مدير روضة رأى معلمة تؤذي الأطفال؟!
-
اليوم الوطني للصحافة.. انجازات على الورق ومعاناة في الواقع
-
مولودية بجاية تواصل تحضيراتها لمواجهة مازمبي
-
عمي يونس.. ذاكرة الحربين العالميتين تتنقل في أزقة جيجل
-
طفلة روسية تتحدث سبع لغات بينها العربية والصينية
-
الجلفة تستقبل كبار السينمائيين في أيام “سينما الثورة” على طريقة الكبار
-
المسبار الأوروبي "سكياباريلي" يلامس سطح المريخ
الشيخ عبد المجيد حيرش علّمني فكان المعلم الكفء
قرأت ما كتبه الأستاذ محمد الهادي الحسني عن الشيخ عبد المجيد حيرش، وأود بهذه المناسبة أن أبين للقراء أنني تتلمذت عليه في معهد عبد الحميد بقسنطينة بين 1947 و 1951 ، وكان المعلّم القدير المتمكن من المادة التي كان يعلمنا وهي النحو والصرف، كان يتابع الحركة الأدبية بالوطن العربي، ويقرأ ما ينشر بمجلة الرسالة التي يديرها بمصر الزيات، وكان يردد لنا ما يدور من معارك أدبية بها، كان متعصبا لمصطفى صادق الرافعي يردد ما كان يقوله عن موقف طه حسين من الشعر الجاهلي يقول الرافعي: "إسفنجة جاءت لشرب البحر، وشمعة تضيء في عز الظهر، والشيخ طه في فهم الشعر ، ثلاثة مضحكة لعمري". كان يحب ترديد هذه المقولة، وإن كنت من صف طه حسين الذي جدد في نقد الأدب العربي.
وأذكر بهذه المناسبة أنني تتلمذت على طه حسين مدة ثلاث سنوات كطالب في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وكان يكلف في بعض دروسه طالبا بقراءة نص أدبي وإذا أخطأ يناقشه في الخطأ، وأذكر أنه كلفني أمام الطلبة بقراءة نص فنطقت جملة فقلت (لم يَرُدِّ) وكان الشائع لم يردَّ، فقال لي أعد نطق الجملة فأعدتها ثلاث مرات فقال لي لماذا كسرت الدال فاجبته : "تجوز يا مولاي ثلاث لغات في الجملة لم يرد بفتح الدال ولم يرد بكسره ، ولم يردد بفك الإدغام"، فقال أين تعلمت هذا فأجبته تعلمته بالجزائر وعلمني إياها شيخي عبد المجيد حيرش". فما كان من طه حسين إلا أن قال: "أنتم المغاربة تحسنون اللغة العربية أفضل منا نحن المشارقة".
كان عبد المجيد حيرش يكن لي حب الأب للابن، فعندما حدث صدام بيني وبين أحد المشايخ المتعصبين لحزب البيان وكنت أنا سياسيا منتميا لحزب الشعب، مثلت أمام مجلس التأديب الذي طالب بعض أعضائه بفصلي، فما كان من عبد المجيد حيرش والياجوري والعربي التبسي مدير المعهد إلا أن رفضوا الفصل، قائلين لا نفرض الانتماء السياسي على الطلبة نحن نحاسبهم على الدراسة والانضباط التربوي لا السياسي.
الشيخ عبد المجيد حيرش من الأعلام الذين حافظوا على بقاء اللغة العربية، فبفضلهم من تلاميذ عبد الحميد بن باديس وأعضاء جمعية العلماء تكون في مدارس الجمعية الآلاف من الشبان والشابات الجزائريين باللغة العربية، وجدت فيهم الجزائر المستقلة العناصر التي أسس عليها تعريب المدرسة الجزائرية.
الطاهر وطار أساء لهذا الشيخ المناضل في سبيل الحرف العربي والإسلام الصافي فسجل بذلك إساءة لنفسه بهذا التصرف المشين، رحم الله الشيخ عبد المجيد حيرش وسيكافئه الله على جهاده في سبيل الإسلام والقرآن ولغة القرآن.
في الشعر الجاهلي 2016/10/24 على 16:251
كل فترة نكتشف درة مدفونة في قاع النسيان
فالمتذوق لأدب الرافعي و أفكاره لاشك من الطراز الرفيع على ما استمتعنا وتلذذنا نحن الصغار من وحي القلم و أضرابه
لكنك يا شيخ مدحت طه حسين وذممت حيرش من حبث لاتدري فما أبقيت للكفء إلا العنوان و الخاتمة و العرض كان مدحا لصاحب في الشعر الجاهلي الذي ذمّ فيه الصحابة وتطاول فيه على آي القرآن
هل هذا ما تمناه عبد المجيد2016/10/24 على 16:552
لا تذكرنا يا شيخ بمعاول الشرق التي اتخذتها فرنكفونية السربون لتحطم اسس اللغة و الدين
ففي زمن التنصير و التجهيل ببلادنا كانت فرنسا و الارساليات المسيحية ممثلة في طه حسين و عبد الرازق و قاسم أمين و جورج زيدان وغيرهم تدك حصوننا المتبقية بالمشرق فكانت عبارات التكرار الممل في سورة الرحمان و القلم الاحمر و شعر المتنبي و تخليص الابريز في تلخيص باريس وغيرها
حتى وصلنا لما نحن عليه
فلما جمع المتناقضات ولما الافتخار بالنقد في الشعر الجاهلي
وأنت من عشاق العربية و دينها
chawi2016/10/24 على 17:093
vous blamez Tahar, , mais vous étés pire Baathite dans l'histoire. Vous avez vendu votre langue et votre identite, vous etes devenu surtout avec l'age un sioniste qui est contre tous qui est amazigh et algerien