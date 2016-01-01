تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة، من تفكيك لغز البنك البريطاني الدولي الذي أثار ضجة بولاية تبسة، بعد أن احتال على عدد من رجال المال والأعمال، وحتى منتخبين محليين، وسلبهم أموالا طائلة.
القضية فجرها مواطن، في العقد من الرابع من العمر، عندما تقدم بشكوى رسمية إلى مصالح الأمن، بعد أن اكتشف أنه تعرض لعملية نصب واحتيال ممنهجة، إثر قيامه بعملية تجارة وتبادل عملات إلكترونية، بالعملة الوطنية، حيث أشار صاحب الحساب البنكي البريطاني إلى أن المعاملة تكون عن طريق بنك (نيتيلي) الإلكتروني التابع لبريطانيا.. وهو ما صدقه الضحية الذي قام بإيداع مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية، في الحساب البريدي الجاري الخاص بالمشتبه فيه مقابل أن يودع هو مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية في حساب الضحية، يقدر بـ 550 دولار.
ليقوم بعدها المشتبه فيه بقطع كل الاتصالات بالضحية، ويختفي نهائيا من موقع اتصاله الإلكتروني. وهو ما دفع بالضحية أمام استحالة استرجاع ماله، إلى التقدم بشكوى رسمية إلى مصالح الأمن، التي باشرت تحرياتها وتحقيقاتها في القضية، التي أسفرت عن كشف صاحب الحساب الذي لا يتجاوز من العمر 17 سنة، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الأمن للتحقيق معه في انتظار تقديمه أمام الجهات القضائية المختصّة.
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مراهق ينشئ بنكا بريطانيا وهميا ورجال أعمال يودعون أموالهم فيه
ب. دريد
تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة، من تفكيك لغز البنك البريطاني الدولي الذي أثار ضجة بولاية تبسة، بعد أن احتال على عدد من رجال المال والأعمال، وحتى منتخبين محليين، وسلبهم أموالا طائلة.
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القضية فجرها مواطن، في العقد من الرابع من العمر، عندما تقدم بشكوى رسمية إلى مصالح الأمن، بعد أن اكتشف أنه تعرض لعملية نصب واحتيال ممنهجة، إثر قيامه بعملية تجارة وتبادل عملات إلكترونية، بالعملة الوطنية، حيث أشار صاحب الحساب البنكي البريطاني إلى أن المعاملة تكون عن طريق بنك (نيتيلي) الإلكتروني التابع لبريطانيا.. وهو ما صدقه الضحية الذي قام بإيداع مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية، في الحساب البريدي الجاري الخاص بالمشتبه فيه مقابل أن يودع هو مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية في حساب الضحية، يقدر بـ 550 دولار.
ليقوم بعدها المشتبه فيه بقطع كل الاتصالات بالضحية، ويختفي نهائيا من موقع اتصاله الإلكتروني. وهو ما دفع بالضحية أمام استحالة استرجاع ماله، إلى التقدم بشكوى رسمية إلى مصالح الأمن، التي باشرت تحرياتها وتحقيقاتها في القضية، التي أسفرت عن كشف صاحب الحساب الذي لا يتجاوز من العمر 17 سنة، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الأمن للتحقيق معه في انتظار تقديمه أمام الجهات القضائية المختصّة.