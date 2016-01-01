الضحية طالب بنصف مليار كتعويض يدخله الإنعاش بسبب دراجة نارية في وهران

فتحت محكمة جنح وهران، الإثنين،عن إجراءات التحقيق، في قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، معني بها كمتهم شاب ثلاثيني العمر، على خلفية تعرضه للضحية الشاب بطعنتين، كلفتاه عملية جراحية على مستوى القفص الصدري، و30 يوما عجزا طبيا، بسبب نزاع حول عملية بيع تخص دراجة نارية من الحجم الكبير.

وعلى حسب مجريات الجلسة، فإن قضية الحال تم تكييفها من جناية محاولة القتل إلى جنحة الضرب والجرح العمدي، التي وقعت عقب مناوشات بسبب دراجة نارية وصلت قيمتها المالية 75 مليون سنتيم. حيث، أفاد المتابع أنه قدم 45 مليون سنتيم كمقدم للضحية لشراء الدراجة النارية في انتظار الاكتتاب، لكنه تفاجأ بعدم حصوله على شيء، الفعل الذي نتج عنه شجار بينهما أثناء تنقله للشكوى، أين استعمل سلاح الضحية لطعنه. بينما، دفاع الضحية أكد أن موكله كان ماض في عملية الاكتتاب، لكنه فوجئ بالهجوم الذي كاد يودي بحياته، بعد تلقيه طعنة في الصدر وأخرى في الورك أثناء فراره، ما كلفه عملية جراحية وعجز طبي لمدة شهر.

وعليه، أمام هذه الحقائق، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد، وذلك قبل طلب دفاع الضحية لتعويض مدني قدره 500 مليون سنتيم.