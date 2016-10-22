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ندد بما أسماه التصريحات الاستفزازية للوزراء
التكتل النقابي ينشر أرقامه حول إضراب الاثنين
قال تكتل نقابات الوظيف العمومي، أن الإضراب الثاني الذي دعا إليه ليومي الاثنين والثلاثاء احتجاجا على إلغاء التقاعد المسبق، لقي استجابة واسعة وصلت نسبتها 75 بالمائة في البلديات.
ووفق بيان للتكتل "فإن القواعد العمالية لمختلف القطاعات تستجيب وللمرة الثانية وبقوة لنداء التكتل النقابي، وتعبر عن مدى تمسكها بمطالبها المشروعة".
ونشرت النقابات المستقلة نسب الاستجابة لدعوة الإضراب، عبر مختلف القطاعات والتي جاءت حسبها كالآتي:
موظفو البلديات: 75 بالمائة
موظفو التعليم العالي: 35 بالمائة
موظفو الصحة: 65 بالمائة
التربية الوطني (كل الأسلاك): 75.30 بالمائة
الصحة العمومية الممارسون الطبيون: 74 بالمائة
الفلاحة البياطرة: 85.5 بالمائة
التكوين المهني: 52 بالمائة
وتعد هذه النسب متقاربة مع تلك التي نشرتها النقابات الأسبوع الماضي، والتي نفتها وزارة العمل وقالت أن النسبة الإجمالية المسلجة لم تتجاوز الـ 10 بالمائة.
ونددت النقابات في بيانها الجديد بما أسمته "كل التصريحات الاستفزازية التي تزيد الوضع تأزما، ويستنكر استمرار أساليب التهديد والتضييق على الحريات النقابية ، ويدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التامة ويصر على فتح أبواب التفاوض طبقا لقوانين الجمهورية" في إشارة إلى تصريحات عدة وزراء بشأن تضليل تمارسه هذه النقابات بخصوص التقاعد المسبق.
استاذ الى غاية 31 اوت 2016 2016/10/24 على 20:181
أرقام مغلوطة وأخص بالذكر قطاع التربية أما دليلي فهو على النحو التالي : قمت بجولة في أكبر ولاية معروفة بالإضرابات في الجزائر فلاحظت الإستجابة للإضراب ليست بهذه الدرجة بل بعيدة جدا عن الرقم المعلن وهو 75.30 %
انيس2016/10/24 على 20:202
احشمو شوي -علاش الكدب الاضراب عمره متجاوز 5 في المئة في جميع البلديات واش حبيتو التقاعد النسبي و تقعدو تخدمو باالععقود خاصة اصحاب بن عميس وشكامين ياو لا لا نحن مع قرار الحكومة 60 سنة يربح رابح لازوكم تسربيس وشطرب للودنين تحيا بن غبريط
جزائري - الجزائر2016/10/24 على 20:213
عندما رايت هذه الصورة حسبت ان هذه الصورة اخذت من دار العجزة ماذا يفعل هؤلاء العجزة في المدارس لحد الان يخي عباذ مازال يمصوا في العلفة(النواة) وجوه الشر و الميزرية
- راس الوادي2016/10/24 على 20:254
لو كان المسؤولين يدركون بأن هذه النسب من الاضراب هي نسب خراب لهذا البلد و ليست نسب تطور و ازدهار .
ابو : شيليا2016/10/24 على 20:445
25 بالمائة التي لم تضرب خطيرة على الدولة في حالة أي تدخل خارجي وفي حالة السلم يتصرف فيها الحزب الحكم كما يشاء . على المخابرات أن تدون الأسماء الغير المضربة لستعمالها في السراء والأحتياط في الضراء
الادريسي - الجزائر2016/10/24 على 21:156
منخرطوا نقابات الرصيف، يعدون على الاصابع، لا تمثيل معتبر يذكر، ، اذن لا استجابة لهذا الاضراب، كما ان الذين يريدون الاحالة على التقاعد هذه السنة، القانون لم يشملهم، على المهرجين العودة على رشدهم، ويكفوا عن الكذب
2016/10/24 على 22:537
كثرة الشياتين فى الجزائر