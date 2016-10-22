القمة العربية في الأردن بعد اعتذار اليمن

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية الاثنين موافقة المملكة على استضافة القمة العربية ال28 بعد اعتذار اليمن رسميا عن استضافتها الأسبوع الماضي. ولم يتم بعد تحديد موعد لعقدها.

أعلن الأردن الاثنين أنه قرر استضافة القمة العربية المقبلة بعد اعتذار اليمن، مؤكدا إنه سيتشاور خلال الفترة المقبلة من أجل تحديد موعد لعقدها، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن "الملك عبدالله الثاني وجه لاستضافة مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الثامنة والعشرين بعد اعتذار الجمهورية اليمنية عن استضافة القمة".

وأضافت أن وزير الخارجية ناصر جودة أبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بموافقة المملكة على "استضافة ورئاسة القمة العربية".

وأوضحت الوكالة إن "جودة قال في رسالة وجهها إلى أبو الغيط، إنه سيتم التشاور خلال الفترة المقبلة حول الإجراءات والخطوات القادمة لتنسيق موعد انعقاد القمة وتوجيه الدعوات لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة".

وكان الأمين العام للجامعة العربية أبلغ جودة في رسالة الأسبوع الماضي اعتذار اليمن عن ترؤس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وينص ميثاق جامعة الدول العربية على " تناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء".

وعقدت آخر قمة عربية في موريتانيا يومي 25 و26 جويلية الماضي بحضور سبعة فقط من قادة الدول الـ 22 الأعضاء.