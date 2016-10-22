تدريبات روسية مصرية لمكافحة الجماعات الإرهابية

قام مظليون روس ومصريون بعملية إنزال مشترك في أجواء مصرية، في إطار تدريبات "حماة الصداقة 2016" العسكرية المشتركة الجارية في جمهورية مصر العربية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن عملية الإنزال جرت من ارتفاع 3 آلاف متر من طائرة "Casa " الحربية التابعة لقوات المظليين المصرية.

وأضافت الوزارة أن المظليين الروس استخدموا مظلات قابلة للتحكم من طراز "أرباليت-1"، أما العسكريون المصريون فاستعملوا مظلات من طراز "MC-5".

يشار إلى أن التدريبات العسكرية المصرية الروسية المشتركة بين وحدات المظليين تجري في منطقة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في الفترة بين 15 إلى 26 أكتوبر الحالي.

وتشمل التدريبات 6 مطارات مصرية و15 طائرة ومروحية من أنواع مختلفة، بينها 5 طائرات شحن عسكري روسية من طراز "إيل-76"، إضافة إلى عربات قتالية وأكثر من 500 عسكري.

وتهدف هذه المناورات إلى تدريب وحدات من قوات المظليين للبلدين على مكافحة الجماعات الإرهابية في ظروف صحراوية صعبة.