تدريبات روسية مصرية لمكافحة الجماعات الإرهابية

date 2016/10/25 views 50 comments 0
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icon-writer روسيا اليوم

قام مظليون روس ومصريون بعملية إنزال مشترك في أجواء مصرية، في إطار تدريبات "حماة الصداقة 2016" العسكرية المشتركة الجارية في جمهورية مصر العربية.

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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن عملية الإنزال جرت من ارتفاع 3 آلاف متر من طائرة "Casa  " الحربية التابعة لقوات المظليين المصرية.

وأضافت الوزارة أن المظليين الروس استخدموا مظلات قابلة للتحكم من طراز "أرباليت-1"، أما العسكريون المصريون فاستعملوا مظلات من طراز "MC-5".

يشار إلى أن التدريبات العسكرية المصرية الروسية المشتركة بين وحدات المظليين تجري في منطقة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في الفترة بين 15 إلى 26 أكتوبر الحالي.

وتشمل التدريبات 6 مطارات مصرية و15 طائرة ومروحية من أنواع مختلفة، بينها 5 طائرات شحن عسكري روسية من طراز "إيل-76"، إضافة إلى عربات قتالية وأكثر من 500 عسكري.

وتهدف هذه المناورات إلى تدريب وحدات من قوات المظليين للبلدين على مكافحة الجماعات الإرهابية في ظروف صحراوية صعبة.

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