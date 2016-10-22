في إطار فعاليات قافلة الطفل والكتاب نشاطات جمعية الطفولة السعيدة تُبهر أطفال تيمياوين

عاشت مدينة تيمياوين الحدودية التابعة لدائرة برج باجي مختار بولاية أدرار، ابتداء من يوم الخميس الماضي، أجواء استثنائية، صنعتها جمعية الطفولة السعيدة لولاية غرداية التي تنقل وفد عنها إلى المدينة في إطار فعاليات قافلة الجزائر للطفل والكتاب، وتحت شعار "حتى تكون المطالعة حق كل طفل جزائري".

ووصل وفد جمعية الطفولة السعيدة لولاية غرداية إلى مطار برج باجي مختار، مساء الأربعاء الفارط، أين كانت في استقباله السلطات المحلية لبرج باجي مختار وممثلين عن مختلف المديريات المعنية بالحدث، وسط ترحيب لافت، حيث قدمت له كل التسهيلات اللازمة، كما نُظم حفل استقبال شرفي لأعضاء الجمعية بإقامة الشباب عبد القادر اقوجيل بوسط المدينة.

وقد نظم الوالي المنتدب لبرج باجي مختار، الخميس الماضي، حفل استقبال على شرف مؤطري جمعية الطفولة السعيدة بمقر إقامة الولاية، حضره رئيس بلدية برج باجي مختار والمدير الفرعي للسكن بالمقاطعة.

وقد رحب والي برج باجي مختار، بالوفد وأثنى على المبادرة، واصفا إياها بالمتميزة ومنوها بشجاعة وطموح الجمعية بوصولهم إلى أقصى نقطة في حدود التراب الوطني.

كما أكد على توفيره لكل الوسائل والإمكانيات اللازمة لإنجاح المشروع، متمنيا تكرار مثل هذه المبادرات في المستقبل.

من جهته أشاد الأمين العام لجمعية الطفولة السعيدة بظروف العمل ومنوها بإصدار توصيات هامة في ختام المشروع لمشاريع أخرى في المستقبل.





وشرع الجمعية، الخميس في برنامجها المسطر، ضمن فعاليات قافلة الجزائر للطفل والكتاب، انطلاقا من مدرسة الشهيد باجي مختار بوسط المدينة والتي يصل تعداد التلاميذ فيها إلى أزيد من 500 تلميذ، حيث تفاعل الأطفال كثيرا مع الورشات المبرمجة كالمطالعة - الرسم - الميكرفون الصغير – الصحة، كما أظهر التلاميذ قدرات متميزة ضمن الورشات.

وفي في بادرة خيرية تعكس سعي جمعية الطفولة السعيدة لرعاية الأطفال خاصة المحرومين، قدمت الجمعية إعانات ممثلة في كميات من الألبسة والأحذية للأطفال والأسر المعوزة، حيث حضر حفل التسليم السلطات المحلية لبلدية تيمياوين التي أكدت أنها ستوصل هذه المساعدات إلى مستحقيها.





واحتضنت مدرسة هيباوي مولاي الوافي بمدينة تيمياوين، صبيحة يوم الأحد، فعاليات قافلة الطفل والكتاب، حيث عاش التلاميذ والطاقم التربوي والإداري والسلطات المحلية أجواء استثنائية وصفت بالتاريخية، من خلال تنظيم العديد من الورشات كالمطالعة والرسم والميكروفون الصغير - ورشة العاب الفكرية ورشة الصحة من خلال تنظيم فحوصات مجانية للأطفال.

واختتمت، مساء الأحد، فعاليات قافلة الجزائر للطفل والكتاب في مدينة تيمياوين التي عاشت أجواء استثنائية بشهادة سكان المنطقة الذين عبروا عن فخرهم لكونها أول جمعية تنظم نشاطا بهذا المستوى في مدينة تبعد بأزيد من 1600 كلم.





وقد وزعت هدايا رمزية على التلاميذ المتفوقين في مختلف الورشات، كما استفادت المدارس التربوية من كميات من قصص الأطفال دعما للمكتبة المدرسية وكرات للرياضة المدرسية.

من جهتهم، أعرب أعيان المنطقة عن عزمهم تكرار هذه التجربة المتميزة وتنظيم توأمة مع الجمعية للاستفادة من أنشطة أخرى في المستقبل، وحتى تكون المطالعة حق كل طفل جزائري.