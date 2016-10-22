عاشت مدينة تيمياوين الحدودية التابعة لدائرة برج باجي مختار بولاية أدرار، ابتداء من يوم الخميس الماضي، أجواء استثنائية، صنعتها جمعية الطفولة السعيدة لولاية غرداية التي تنقل وفد عنها إلى المدينة في إطار فعاليات قافلة الجزائر للطفل والكتاب، وتحت شعار "حتى تكون المطالعة حق كل طفل جزائري".
ووصل وفد جمعية الطفولة السعيدة لولاية غرداية إلى مطار برج باجي مختار، مساء الأربعاء الفارط، أين كانت في استقباله السلطات المحلية لبرج باجي مختار وممثلين عن مختلف المديريات المعنية بالحدث، وسط ترحيب لافت، حيث قدمت له كل التسهيلات اللازمة، كما نُظم حفل استقبال شرفي لأعضاء الجمعية بإقامة الشباب عبد القادر اقوجيل بوسط المدينة.
وقد نظم الوالي المنتدب لبرج باجي مختار، الخميس الماضي، حفل استقبال على شرف مؤطري جمعية الطفولة السعيدة بمقر إقامة الولاية، حضره رئيس بلدية برج باجي مختار والمدير الفرعي للسكن بالمقاطعة.
وقد رحب والي برج باجي مختار، بالوفد وأثنى على المبادرة، واصفا إياها بالمتميزة ومنوها بشجاعة وطموح الجمعية بوصولهم إلى أقصى نقطة في حدود التراب الوطني.
كما أكد على توفيره لكل الوسائل والإمكانيات اللازمة لإنجاح المشروع، متمنيا تكرار مثل هذه المبادرات في المستقبل.
من جهته أشاد الأمين العام لجمعية الطفولة السعيدة بظروف العمل ومنوها بإصدار توصيات هامة في ختام المشروع لمشاريع أخرى في المستقبل.
وشرع الجمعية، الخميس في برنامجها المسطر، ضمن فعاليات قافلة الجزائر للطفل والكتاب، انطلاقا من مدرسة الشهيد باجي مختار بوسط المدينة والتي يصل تعداد التلاميذ فيها إلى أزيد من 500 تلميذ، حيث تفاعل الأطفال كثيرا مع الورشات المبرمجة كالمطالعة - الرسم - الميكرفون الصغير – الصحة، كما أظهر التلاميذ قدرات متميزة ضمن الورشات.
وفي في بادرة خيرية تعكس سعي جمعية الطفولة السعيدة لرعاية الأطفال خاصة المحرومين، قدمت الجمعية إعانات ممثلة في كميات من الألبسة والأحذية للأطفال والأسر المعوزة، حيث حضر حفل التسليم السلطات المحلية لبلدية تيمياوين التي أكدت أنها ستوصل هذه المساعدات إلى مستحقيها.
واحتضنت مدرسة هيباوي مولاي الوافي بمدينة تيمياوين، صبيحة يوم الأحد، فعاليات قافلة الطفل والكتاب، حيث عاش التلاميذ والطاقم التربوي والإداري والسلطات المحلية أجواء استثنائية وصفت بالتاريخية، من خلال تنظيم العديد من الورشات كالمطالعة والرسم والميكروفون الصغير - ورشة العاب الفكرية ورشة الصحة من خلال تنظيم فحوصات مجانية للأطفال.
واختتمت، مساء الأحد، فعاليات قافلة الجزائر للطفل والكتاب في مدينة تيمياوين التي عاشت أجواء استثنائية بشهادة سكان المنطقة الذين عبروا عن فخرهم لكونها أول جمعية تنظم نشاطا بهذا المستوى في مدينة تبعد بأزيد من 1600 كلم.
وقد وزعت هدايا رمزية على التلاميذ المتفوقين في مختلف الورشات، كما استفادت المدارس التربوية من كميات من قصص الأطفال دعما للمكتبة المدرسية وكرات للرياضة المدرسية.
من جهتهم، أعرب أعيان المنطقة عن عزمهم تكرار هذه التجربة المتميزة وتنظيم توأمة مع الجمعية للاستفادة من أنشطة أخرى في المستقبل، وحتى تكون المطالعة حق كل طفل جزائري.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1مراهق ينشئ بنكا بريطانيا وهميا ورجال أعمال يودعون أموالهم فيه
2حريق مهول يلتهم حظيرة "دنيا بارك" بالعاصمة!
3عبد المجيد... الدركي البطل الذي مات من أجل إنقاذ روح في جيجل
4حرارة "صمايم" تدخل العشرات المستشفيات بعدة ولايات
5الوحش "باروش" يعود إلى محكمة جنايات عنابة مجدّدا
Français English
الرأي
سليم قلالة
سياسة الوجوه الطَلْقة خير
جمال لعلامي
"معاندة" قاتلة!
صالح عوض
دحلان - عباس.. مع حفظ الألقاب
عثمان سعدي
الشيخ عبد المجيد حيرش علّمني فكان المعلم الكفء
محمد الهادي الحسني
أين هي الدولة؟
جمال لعلامي
الفأس على الرأس!
رشيد ولدب وسيافة
معجزة اسمها "داعش"!
محمد بوخطة
قانون التقاعد المسبق.. وفن صناعة الأزمات !
عمار يزلي
موتى قاعدون..نسبيا!
جمال لعلامي
علـّمنا "الجوع والحفى"!
الفيديو
الشروق ترافق القوّات العراقية وترصد عمليات في الموصل ضد تنظيم"داعش"
صيني يشن هجوما عنيفا على سيدة في مصعد!
غبار المعارك يعلو سماء حلب من جديد
تابعوا طريق المهاجرين المحفوف بالموت إلى أوروبا
ّأيّ مستقبل للأفلان بعد رحيل سعداني!
هذا ما فعله مدير روضة رأى معلمة تؤذي الأطفال؟!
اليوم الوطني للصحافة.. انجازات على الورق ومعاناة في الواقع
مولودية بجاية تواصل تحضيراتها لمواجهة مازمبي
عمي يونس.. ذاكرة الحربين العالميتين تتنقل في أزقة جيجل
طفلة روسية تتحدث سبع لغات بينها العربية والصينية
في إطار فعاليات قافلة الطفل والكتاب
نشاطات جمعية الطفولة السعيدة تُبهر أطفال تيمياوين
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
عاشت مدينة تيمياوين الحدودية التابعة لدائرة برج باجي مختار بولاية أدرار، ابتداء من يوم الخميس الماضي، أجواء استثنائية، صنعتها جمعية الطفولة السعيدة لولاية غرداية التي تنقل وفد عنها إلى المدينة في إطار فعاليات قافلة الجزائر للطفل والكتاب، وتحت شعار "حتى تكون المطالعة حق كل طفل جزائري".
تغطيات ذات صلة
اختفاء طفل في 15 من عمره ببوفاريك
نشاطات جمعية الطفولة السعيدة تُبهر أطفال تيمياوين
الحكم في "فضيحة العقار" الثلاثاء بمحكمة بومرداس
ملف التشغيل بالوادي .. أرقام متضاربة وآليات حبيسة المكاتب
توقيف أشخاص نشروا أوامر بمهمة خاصة بتأطير البكالوريا على الفايسبوك
ووصل وفد جمعية الطفولة السعيدة لولاية غرداية إلى مطار برج باجي مختار، مساء الأربعاء الفارط، أين كانت في استقباله السلطات المحلية لبرج باجي مختار وممثلين عن مختلف المديريات المعنية بالحدث، وسط ترحيب لافت، حيث قدمت له كل التسهيلات اللازمة، كما نُظم حفل استقبال شرفي لأعضاء الجمعية بإقامة الشباب عبد القادر اقوجيل بوسط المدينة.
وقد نظم الوالي المنتدب لبرج باجي مختار، الخميس الماضي، حفل استقبال على شرف مؤطري جمعية الطفولة السعيدة بمقر إقامة الولاية، حضره رئيس بلدية برج باجي مختار والمدير الفرعي للسكن بالمقاطعة.
وقد رحب والي برج باجي مختار، بالوفد وأثنى على المبادرة، واصفا إياها بالمتميزة ومنوها بشجاعة وطموح الجمعية بوصولهم إلى أقصى نقطة في حدود التراب الوطني.
كما أكد على توفيره لكل الوسائل والإمكانيات اللازمة لإنجاح المشروع، متمنيا تكرار مثل هذه المبادرات في المستقبل.
من جهته أشاد الأمين العام لجمعية الطفولة السعيدة بظروف العمل ومنوها بإصدار توصيات هامة في ختام المشروع لمشاريع أخرى في المستقبل.
وشرع الجمعية، الخميس في برنامجها المسطر، ضمن فعاليات قافلة الجزائر للطفل والكتاب، انطلاقا من مدرسة الشهيد باجي مختار بوسط المدينة والتي يصل تعداد التلاميذ فيها إلى أزيد من 500 تلميذ، حيث تفاعل الأطفال كثيرا مع الورشات المبرمجة كالمطالعة - الرسم - الميكرفون الصغير – الصحة، كما أظهر التلاميذ قدرات متميزة ضمن الورشات.
وفي في بادرة خيرية تعكس سعي جمعية الطفولة السعيدة لرعاية الأطفال خاصة المحرومين، قدمت الجمعية إعانات ممثلة في كميات من الألبسة والأحذية للأطفال والأسر المعوزة، حيث حضر حفل التسليم السلطات المحلية لبلدية تيمياوين التي أكدت أنها ستوصل هذه المساعدات إلى مستحقيها.
واحتضنت مدرسة هيباوي مولاي الوافي بمدينة تيمياوين، صبيحة يوم الأحد، فعاليات قافلة الطفل والكتاب، حيث عاش التلاميذ والطاقم التربوي والإداري والسلطات المحلية أجواء استثنائية وصفت بالتاريخية، من خلال تنظيم العديد من الورشات كالمطالعة والرسم والميكروفون الصغير - ورشة العاب الفكرية ورشة الصحة من خلال تنظيم فحوصات مجانية للأطفال.
واختتمت، مساء الأحد، فعاليات قافلة الجزائر للطفل والكتاب في مدينة تيمياوين التي عاشت أجواء استثنائية بشهادة سكان المنطقة الذين عبروا عن فخرهم لكونها أول جمعية تنظم نشاطا بهذا المستوى في مدينة تبعد بأزيد من 1600 كلم.
وقد وزعت هدايا رمزية على التلاميذ المتفوقين في مختلف الورشات، كما استفادت المدارس التربوية من كميات من قصص الأطفال دعما للمكتبة المدرسية وكرات للرياضة المدرسية.
من جهتهم، أعرب أعيان المنطقة عن عزمهم تكرار هذه التجربة المتميزة وتنظيم توأمة مع الجمعية للاستفادة من أنشطة أخرى في المستقبل، وحتى تكون المطالعة حق كل طفل جزائري.