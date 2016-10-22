مقتل رجلي أمن سعوديين برصاص مسلحين في الدمام

أعلنت الشرطة السعودية، الثلاثاء، مقتل رجلي أمن برصاص مسلحين مجهولين في مدينة الدمام في المنطقة الشرقية حيث تتركز الأقلية الشيعية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إنه "عند الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليلة يوم الثلاثاء (21:00 ت.غ)"، وأثناء توقف "رجلي أمن من منسوبي قوات أمن المنشآت بسيارة خاصة عند أحد المواقع التجارية بشارع الملك سعود في حي الضباب بمدينة الدمام تعرضا لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول".

وأدى إطلاق النار إلى مقتل العنصرين، بينما بدأت الشرطة التحقيق.

وقتل عنصران أمنيان بإطلاق نار في المدينة نفسها في سبتمبر.

واندلعت في المنطقة الشرقية في 2011 احتجاجات للمطالبة بإصلاحات سياسية. كما طالب المحتجون بوقف "التهميش" بحقهم، وهو ما تنفي السلطات وجوده. ومنذ 2011، تشهد بعض أجزاء المنطقة الشرقية احتجاجات متفرقة أحياناً ضد قوات الأمن، منها مطلع سنة 2016 إثر إعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.

ووقعت حوادث إطلاق نار على قوات الأمن في المنطقة الشرقية فيما مضى نفذها مسلحون شيعة غاضبون مما يقولون إنه قمع لطائفتهم.

ويقول سكان، إن بعض الحوادث بين الشرطة ومسلحين لا خلفيات سياسية لها ومرتبطة بأفعال جرمية منها تهريب المخدرات.

كما شهدت المنطقة الشرقية هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي تبنى سلسلة عمليات في المملكة استهدفت معظمها الشيعة وقوات الأمن.

وأعلنت وزارة الداخلية في أوت، أنها أحبطت هجومين انتحاريين كانا يستهدفان مسجداً ومطعماً في المنطقة الشرقية، أحدهما على الأقل مرتبط بتنظيم "داعش".

وفي الرابع من جويلية، قتل ثلاثة أشخاص عندما فجر انتحاري نفسه قرب مسجد في القطيف في المنطقة الشرقية. وكان التفجير واحداً من ثلاثة شهدتها مناطق مختلفة من المملكة في اليوم نفسه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، إلا أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) جون برينان اعتبر أن التفجيرات تحمل "بصمة" تنظيم "داعش".