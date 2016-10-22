تشيع جنازته اليوم الثلاثاء بمقبرة سيدي فرج وزير السكن الأسبق محمد النذير حميميد في ذمة الله

توفى وزير السكن والعمران الأسبق، محمد النذير حميميد، الثلاثاء، عن عمر يناهز 71 سنة، حسب ما علم لدى أفراد عائلته.

ولد الفقيد ببرج بوعريريج وهو حامل لشهادة الليسانس في الحقوق وتولى عدة مناصب منها مدير الإدارة العامة والتنظيم بولاية قالمة والامين العام لولايتي تمنراست والبليدة وذلك قبل أن يرقى إلى منصب والي لكل من تسمسيلت ومستغانم وتيزي وزو وكذا قسنطينة.

كما تولى الفقيد في شهر جوان 2004 منصب وزير للسكن والعمران وكذا نائبا بالبرلمان سنة 2008 .

وستشيع جنازة الفقيد، الثلاثاء بعد الظهر، بمقبرة سيدي فرج بالجزائر العاصمة.