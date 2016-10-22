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مستوطن يدهس فلسطينياً وزوجته شمالي الضفة
أصيب مواطنان فلسطينيان بجروح، الثلاثاء، إثر تعرضهما للدهس من قبل مستوطن إسرائيلي قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، حسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "مواطناً وزوجته أصيبا بجروح بعد تعرضهم للدهس من قبل مستوطن عند مدخل قلقيلية الشرقي".
ووصفت الوزارة إصابة الزوج بـ"الخطيرة"، فيما وصفت إصابة زوجته بـ"المتوسطة".
وخلال الأشهر الماضية تكررت حوادث دهس تعرض لها فلسطينيون في الضفة على يد مستوطنين يهود.
بينما أطلق جنود إسرائيليون متواجدون على حواجز في الضفة النار على مواطنين فلسطينيين بزعم محاولتهم شن عمليات طعن؛ الأمر الذي أسفر عن استشهاد الكثير من هؤلاء الفلسطينيين.
وبينما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير تم الكشف عنه اليوم (الثلاثاء)، بأنه كان من الممكن أن يتفادي جنوده أربعة حوادث لإطلاق نار أدت إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، تعتبر جهات حقوقية فلسطينية الكثير من هذه الحوادث بممارسة "إعدامات" ضد فلسطينيين.
ومنذ بدء الهبة الجماهيرية الفلسطينية في الأول من أكتوبر عام 2015، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أعمال عنف أسفرت عن استشهاد 237 فلسطيني على الأقل، في مواجهات وإطلاق نار وعمليات طعن ودهس قتل فيها أيضاً 37 إسرائيلياً إضافة إلى أمريكيين اثنين وإريتري وسوداني وأردني.
وتقول شرطة الاحتلال، إن نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها أو الجيش خلال تنفيذهم أو محاولتهم تنفيذ هجمات بالسكين على إسرائيليين. ويشكك الفلسطينيون في هذه المعلومات ويتهمون قوات الاحتلال عادة، بإعدام الشبان ميدانياً بدم بارد بزعم "تنفيذ عمليات طعن".
دحمان الحراشي2016/10/25 على 12:541
يا ايها الشعب الفلسطيني لا ينفعكم شيئ من غير المقاومة المسلحة و لا تنتضرو الغير ان يقوم بها, التضحية لا مفر منها لولها ما تحررة الكثير من الشعوب و كذلك لا تعترفو بما يسمى السلطة المجرمة لانها تتاجر بائشلاء الفلسطينيين و اليوم بانو على حقيقتهم بائنهم عملاء يعمالون لصالح المحتال الصهيوني مقابل اموال لمصلحتهم الشخصية و كذلك خدعت المفاوضات ما هي الى خطة خبيثة لتنويمكم و الاهم لا تسمعو من يقول لكم تحرير فلسطين بالطريقة السلمية لان الطريقة السلمية لا تنطبق في هذه الحالة, لبد للمحتال ان يحس بالثقل.