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الناتو يخشى استخدام مجموعة بحرية روسية ضد المدنيين في حلب
حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، من أن مجموعة بحرية قتالية روسية متجهة إلى سوريا يمكن أن تستغل في استهداف المدنين في حلب المحاصرة، داعياً موسكو لتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف ستولتنبرغ: "قد يتم استغلال المجموعة القتالية لزيادة قدرة روسيا على المشاركة في عمليات قتالية فوق سوريا وتنفيذ المزيد من الضربات الجوية على حلب".
وقال في مؤتمر صحفي في مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل: "الخوف هو استغلال هذه المجموعة لزيادة الضربات الجوية ضد المدنيين في حلب".
وقال مسؤولون في حلف شمال الأطلسي، إن المجموعة القتالية التي مرت عبر القنال الإنكليزي، يوم الجمعة، تتألف من حاملة الطائرات الروسية الوحيدة الأميرال كوزنيتسوف وسفينة حربية نووية وسفن حربية مضادة للغواصات وسفن أخرى للدعم ترافقها على الأرجح غواصات.
وذكر دبلوماسيون، أن هذا الانتشار البحري الذي يمثل مشهداً نادراً منذ سقوط الإتحاد السوفييتي يتضمن قاذفات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وأنهم يعتقدون بأنها ستنضم إلى نحو عشر سفن روسية قبالة الساحل السوري.
AZIZ - ALGER2016/10/25 على 13:101
الناتو يخشى على المدنيين ؟ياسلام على انسانية هذا الحلف !.لقد خشي ذات يوم على الشعب العراقي من صدام وعلى الشعب الليبي من القذافي وعلى الشعب السوري من بشار فكانت نتائج تدخلاته قتل الملايين وتهجير الباقي وتدمير بلدانهم ..؟المصيبة انه لازال من يصدق هذا الحلف الشيطاني والدول المشكلة له{امريكا .بريطانيا .فرنسا..}وهي دول كلها استعمارية تاريخها حافل بالمجازر الرهيبة في حق الشعوب والامم ويرفض التدخل الروسي .!التحالف يريد لروسيا مافعله بالعرب. وروسيا تدافع عن نفسها وعن مصالحها وتريد وقف هيمنة هذا التحالف
Abdou - France2016/10/25 على 14:09
يعطيك الصحة