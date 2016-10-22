وفاة 43 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 43 شخصا حتفهم وأصيب 1011 آخرون بجروح في 968 حادث مرور سجل خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أكتوبر الجاري على المستوى الوطني.

وأفادت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية سعيدة بوفاة ستة (6) أشخاص وجرح 5 آخرين على إثر وقوع تسع (9) حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة ب1365 تدخل من أجل إخماد 1029حريق منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفة.