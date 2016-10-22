وفاة 43 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

date 2016/10/25 views 153 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين/واج

لقي 43 شخصا حتفهم وأصيب 1011 آخرون بجروح في 968 حادث مرور سجل خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أكتوبر الجاري على المستوى الوطني.

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وأفادت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية سعيدة بوفاة ستة (6) أشخاص وجرح 5 آخرين على إثر وقوع تسع (9) حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة ب1365 تدخل من أجل إخماد 1029حريق منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفة.

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