لقي 43 شخصا حتفهم وأصيب 1011 آخرون بجروح في 968 حادث مرور سجل خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أكتوبر الجاري على المستوى الوطني.
وأفادت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية سعيدة بوفاة ستة (6) أشخاص وجرح 5 آخرين على إثر وقوع تسع (9) حوادث مرور.
كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة ب1365 تدخل من أجل إخماد 1029حريق منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1الطفل الجزائري محمد عبد الله يفوز بتحدي القراءة العربي في دبي
2هؤلاء أكثر "السعداء" باستقالة سعداني!
3تعميم العمل بالسيارات والدراجات المموهة عبر كل الولايات
4تمويل المشاريع "قيد الإنجاز" فقط.. وتجميد البرامج الجديدة
5مليون سنتيم للدراسة في الماستر عن بعد في 5 جامعات فقط
Français English
الرأي
سليم قلالة
سياسة الوجوه الطَلْقة خير
جمال لعلامي
"معاندة" قاتلة!
صالح عوض
دحلان - عباس.. مع حفظ الألقاب
عثمان سعدي
الشيخ عبد المجيد حيرش علّمني فكان المعلم الكفء
محمد الهادي الحسني
أين هي الدولة؟
جمال لعلامي
الفأس على الرأس!
رشيد ولدب وسيافة
معجزة اسمها "داعش"!
محمد بوخطة
قانون التقاعد المسبق.. وفن صناعة الأزمات !
عمار يزلي
موتى قاعدون..نسبيا!
جمال لعلامي
علـّمنا "الجوع والحفى"!
الفيديو
بالفيديو.. عبد المجيد بايت.. دركي استشهد لدى محاولته إنقاذ روح من الموت
سفينة نرويجية تنقذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط
الشروق ترافق القوّات العراقية وترصد عمليات في الموصل ضد تنظيم"داعش"
صيني يشن هجوما عنيفا على سيدة في مصعد!
غبار المعارك يعلو سماء حلب من جديد
تابعوا طريق المهاجرين المحفوف بالموت إلى أوروبا
ّأيّ مستقبل للأفلان بعد رحيل سعداني!
هذا ما فعله مدير روضة رأى معلمة تؤذي الأطفال؟!
اليوم الوطني للصحافة.. انجازات على الورق ومعاناة في الواقع
مولودية بجاية تواصل تحضيراتها لمواجهة مازمبي
وفاة 43 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع
الشروق أون لاين/واج
لقي 43 شخصا حتفهم وأصيب 1011 آخرون بجروح في 968 حادث مرور سجل خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أكتوبر الجاري على المستوى الوطني.
تغطيات ذات صلة
وفاة 43 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع
زوخ يعرض بنيويورك التجرية الجزائرية في مجال القضاء على البيوت القصديرية!
9 ولايات تشتعل!
370 منتخب محلي متابع قضائيًا والداخلية تأمر بتجميد التوقيف
مساهل: الدبلوماسية الاقتصادية أولوية للجزائر
وأفادت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية سعيدة بوفاة ستة (6) أشخاص وجرح 5 آخرين على إثر وقوع تسع (9) حوادث مرور.
كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة ب1365 تدخل من أجل إخماد 1029حريق منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفة.