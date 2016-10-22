أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الثلاثاء، حركة جزئية مست العديد من رؤساء أمن الولايات.
وحسب ما أفادت به قناة "الشروق نيوز"، فقد شملت التحويلات كل من رئيس أمن سوق أهراس الذي تم تحويله إلى مدرسة الشرطة بالصومعة، فيما تم تحويل رئيس أمن الأغواط إلى ولاية غرداية، وتعيين نائب رئيس أمن ولاية وهران رئيسا لأمن سوق أهراس.
وأضاف المصدر أنه تم تعيين رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالجزائر العاصمة على رأس أمن تبسة، وتحويل رئيس أمن تبسة إلى مديرية الموارد البشرية، فيما تم تعيين نائب رئيس أمن ولاية سطيف رئيسا لأمن ولاية تيسمسيلت، ورئيس الأمن العمومي لولاية سطيف الذي تم تحويله إلى ولاية غليزان.
وقد تم إحالة كل من رئيسي أمن ولايتي غليزان ومعسكر على التقاعد.
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أعلنت عنها وزارة الداخلية
حركة جزئية في سلك رؤساء أمن الولايات
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الثلاثاء، حركة جزئية مست العديد من رؤساء أمن الولايات.
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وحسب ما أفادت به قناة "الشروق نيوز"، فقد شملت التحويلات كل من رئيس أمن سوق أهراس الذي تم تحويله إلى مدرسة الشرطة بالصومعة، فيما تم تحويل رئيس أمن الأغواط إلى ولاية غرداية، وتعيين نائب رئيس أمن ولاية وهران رئيسا لأمن سوق أهراس.
وأضاف المصدر أنه تم تعيين رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالجزائر العاصمة على رأس أمن تبسة، وتحويل رئيس أمن تبسة إلى مديرية الموارد البشرية، فيما تم تعيين نائب رئيس أمن ولاية سطيف رئيسا لأمن ولاية تيسمسيلت، ورئيس الأمن العمومي لولاية سطيف الذي تم تحويله إلى ولاية غليزان.
وقد تم إحالة كل من رئيسي أمن ولايتي غليزان ومعسكر على التقاعد.