12 قتيلاً في هجوم بمتفجرات في كينيا

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلنت مصادر في الشرطة الكينية، إن 12 شخصاً على الأقل قتلوا، ليل الاثنين-الثلاثاء، في هجوم بمتفجرات استهدف فندقاً صغيراً في مدينة مانديرا في أقصى شمال شرق البلاد.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس: "عثرنا على 12 جثة حتى الآن". وأضاف "ما زلنا نواصل البحث في المنطقة بمساعدة شرطة مكافحة الإرهاب وكلاب مدربة".

وأكد جوب بورونجو المسؤول عن شرطة منطقة مانديرا لعدد من وسائل الإعلام الكينية هذه الحصيلة. وأوضح المسؤول في الشرطة، أن القتلى هم أحد عشر رجلاً وامرأة واحدة.

ووقع التفجير حوالي الساعة 03:30 (00:30 ت.غ) في نزل "غيست هاوس بيشار".

وهذا الهجوم هو الثاني في مانديرا خلال أقل من شهر. ولم تتبن أي جهة تفجير، الثلاثاء، لكن حركة الشباب الصومالية المتطرفة تبنت الهجوم السابق الذي وقع في السادس من أكتوبر.