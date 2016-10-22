مقتل جندي إسرائيلي في إطلاق نار من الجانب المصري

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل جندي إسرائيلي، إثر إصابته في إطلاق نار من الجانب المصري.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان، أن الجندي أصيب أثناء اشتباكات حاصلة بين الجيش المصري، ومهربي أسلحة على الجانب المصري من الحدود.

وأصيب الجندي برصاصة في ظهره نقل على إثرها بحالة خطيرة للمستشفى لتلقي العلاج، وتوفي في وقت لاحق.

وقال الجيش، إن الجندي القتيل يعمل لدى وزارة الدفاع، لتعزيز الأمن على الحدود المصرية جنوب قطاع غزة الفلسطيني.