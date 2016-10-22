مرافق هشة ومطالب الشغل والمياه والأراضي الفلاحية تتصدر الانشغالات سكان بلدية "العالية" يطالبون الوالي الجديد بتحريك عجلة التنمية

تعرف بلدية العالية بدائرة الحجيرة التي تبعد عن مقر ولاية ورقلة بـ100 كلم كغيرها من المناطق والبلديات النائية، تخلفا في المجال التنموي مقارنة مع مختلف بلديات الولاية، لتدهور خدمات العديد من القطاعات الحيوية والهامة التي من شأنها أن تريح المواطن المحلي البسيط في عدة قطاعات من بينها الثقافة والشبيبة والرياضة والصحة والتربية والنقل والموارد المائية والكهرباء.

يشعر سكان بلدية العالية بعزلة كبيرة وتهميش في العديد من ميادين الحياة، فمن جملة المشاكل التي لم تبارح حياتهم اليومية هي تدهور البنية التحتية، خاصة وأن معظم طرقات البلدية مهترئة تنتظر التفاتة من المسؤولين لإعادة ترميمها وتزفيتها بالرغم من تحسين واجهة بعض الشوارع وأحياء البلدية بتبليط أرصفتها مؤخرا، إلاّ أن مواطني البلدية لازالوا يحلمون بمرافق حيوية وهامة تنعكس بالإيجاب على معيشتهم ومستقبل أبنائهم.

وتعتبر البطالة الشبح الأوّل الذي بات يخيم على شباب المنطقة وكغيرهم من شباب البلديات المجاورة، فانعدام الشغل دفع بهذه الفئة إلى اقتحام عالم الآفات الاجتماعية وذلك في ظل غياب مرافق ترفيهية كالمركبات الجوارية التي من شأنها التخفيف من معاناتهم اليومية وملء أوقات فراغهم ولو بصفة مؤقتة في انتظار اتضاح الرؤية بشأن مستقبلهم المهني، بالإضافة لغياب مرافق رياضية تتسع لشباب البلدية باستثناء المرفق الشباني، كما أدى افتقار البلدية لمسبح نصف أولمبي إلى اكتساح جماعي للمراهقين والشباب للأحواض المائية من أجل السباحة في فصل الصيف وشهر رمضان المعظم.

ويشهد القطاع التربوي بالمنطقة المذكورة اكتظاظا رهيبا في كل الأطوار التعليمية وظروف تمدرس كارثية لتلاميذ قرية الشقة، وخاصة تجمع الكدسي المعزول، أما في المجال الصحي فيعاني هذا القطاع بالبلدية من خلال الخدمات المتدهورة والعتاد والمرافق الطبية الهشة والمحدودة، كما تطالب العائلات التي تقطن في سكنات قديمة ومهترئة بنصيبها من حصص الترميم، ناهيك عن حقها في التنمية، خاصة وأنها تعد من أفقر العائلات وأفقر البلديات على المستوى الولائي التي هي في أمس الحاجة إلى التفاتة من شأنها أن تخفف من يوميات المواطنين الممزوجة بالفقر والحرمان.

ويأمل السكان أن يحدث الوالي الجديد لولاية ورقلة عبد القادر جلاوي انتفاضة تنموية ببلديتهم التي تعيش في جملة في المشاكل طفت على السطح مؤخرا، مطالبين في الوقت نفسه بإنهاء معاناتهم مع انقطاعات المياه والكهرباء والبطالة ودعم الفلاحة والإفراج على الأراضي الفلاحية الني طال أمدها.