تونس: توقيف أمريكيين على علاقة بداعش قرب الحدود الجزائرية

قال مسؤول أمني تونسي الثلاثاء "إن الشرطة اعتقلت أمريكيين اثنين "بشبهة الإرهاب" بعد أن عثرت عندهما على تسجيلات فيديو وصور تمجد داعش في مدينة جندوبة شمالي البلاد".

وشددت تونس -التي تعرضت العام الماضي لهجومين كبيرين قتل فيهما عشرات السياح الغربيين- إجراءاتها الأمنية لتعقب المتطرفين وخلايا نائمة في العديد من المناطق.

وأضاف المسؤول أن الرجلين البالغة أعمارهما 23 و29 قالا "إنهما جاءا لتونس لدراسة الإعلام"، مضيفاً أن "أحدهما اعترف بأنه تزوج تونسية كانت في سوريا".

وقال "إن السلطات الأمنية أرسلت المتهمين للمثول أمام القطب القضائي المكلف بقضايا الإرهاب".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السفارة الأمريكية في تونس.