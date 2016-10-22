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تونس: توقيف أمريكيين على علاقة بداعش قرب الحدود الجزائرية
قال مسؤول أمني تونسي الثلاثاء "إن الشرطة اعتقلت أمريكيين اثنين "بشبهة الإرهاب" بعد أن عثرت عندهما على تسجيلات فيديو وصور تمجد داعش في مدينة جندوبة شمالي البلاد".
وشددت تونس -التي تعرضت العام الماضي لهجومين كبيرين قتل فيهما عشرات السياح الغربيين- إجراءاتها الأمنية لتعقب المتطرفين وخلايا نائمة في العديد من المناطق.
وأضاف المسؤول أن الرجلين البالغة أعمارهما 23 و29 قالا "إنهما جاءا لتونس لدراسة الإعلام"، مضيفاً أن "أحدهما اعترف بأنه تزوج تونسية كانت في سوريا".
وقال "إن السلطات الأمنية أرسلت المتهمين للمثول أمام القطب القضائي المكلف بقضايا الإرهاب".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السفارة الأمريكية في تونس.
Hamid - Suisse2016/10/25 على 17:481
"إنهما جاءا لتونس لدراسة الإعلام" هههههههه نكتت القرن امريكا و ما ادراك ما امريكا اصبح موطنها يؤتون الى اين الى تونس ليس ليتعلمو مثل اللغة العربية بل الاعلام.
و لكن بما انهم موطنين امريكان يطلق صرحهم بسرعة لان امريكا لا تسمح و لا تترك ابنائها في السجون الاجنابية و خاصتا اذا كانو من السيياي يعني جواسيس,
عزوز - وهران2016/10/25 على 17:512
GREAT MAJORITY OF DAEECH ARE EUROPEAN OR CANADIANS OR AMERICAN AND AUSTRALIANS MEANS THAT THEY ARE AMERICAN SOLDIERS BUT IN DIFFRENT UNIFORME ......ANY WAY I HOPE EVERY ONE OF US MUST UNDERSTAND OUR ENNEMY LOOKFOR ATTACK ISLAMIC COUNTRIES BY DIFFERENT METHODS THEY PLANS SEVERLLY AND EXACTLLY AND THEY KNOW WHAT THEY DO ........AMONG THERE STYL GIVEN BY ARABIC TREATORS WHOME SHOW US THAT THEY ARE PATRIOT AND DEFEND THE PEOPLE .....IN VAIN CAUSE THEY FORGET THAT ALLAH DONT LET THEM DOING
Hamid - Suisse2016/10/25 على 17:523
السلطات التونسية ليس لها تجربة في كا هذه الاحداث و تسرعة الاعلان عنهم لو كانت سلوطات اخرى تخفيهم و تستنطقهم و اذا شكت فيهم رائحة الارهاب او الجوسسة تصفيهم و بسرعة لتجنب اي تبعات.
عزوز - وهران2016/10/25 على 17:574
GOD DON'T GIVE THEME ALL THEY WISH ....THEY ARE PLANNING FOR HUNDRED COMMING YEARS AND THOSE DADJAL FLLOWERS FORGET THAT IN THE END OF LIFE COMMING A GREAT MAN KHALIFA " EL MAHDI "WILL DEFEND WITH BRAVE HEART AND LEAD MUSLIMS TO THE BIG VICTORY.....EL HAMDO LILLAH