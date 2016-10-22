الجمعية العامة بالغرب هذا الخميس بوهران المحضرون يقيمون حصيلة السنة.. ويرسمون خطة طريق تطوير المهنة

يعرض المكتب التنفيذي للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالغرب برئاسة الأستاذ مزغيش محمد البشير، الخميس،على أعضاء الجمعية العامة الحصيلة السنوية المنجزة منذ الجمعية العامة المنعقدة مطلع أكتوبر المنصرم، من خلال عرض كل من الأمين العام للغرفة الأستاذ جليل نور الدين وأمين الخزينة الأستاذ بن ناعمة محمد، على التقريرين الأدبي والمالي.

وأهم انجاز لغرفة الغرب خلال هذه السنة، تمكنها من شراء مقر جديد للغرفة يقع بـ 32 شارع عدة بن عودة بلاطو وهران، يليق بسمعة المحضر القضائي ومكانته.وثاني انجاز في حصيلة قيادة المحضرين بالغرب، نجاحها في برمجة أول يوم دراسي تكويني بالجنوب شهر مارس، تحت عنوان التشريع الجزائري''، جمعت فيه تاغيت ببشار المحضرين القضائيين للولايات: سعيدة، البيض، النعامة، بشار، أدرار من أجل تقريب الرؤى وتبادل الأفكار لغرض تحقيق الهدف المشترك في توحيد عمل المحضر القضائي.

وفي حصيلة أولية لهذه السنة المنتظر أن عرضها هذا الخميس بفندق "فينيكس" السانية، عقدت الغرفة الجهوية 6 اجتماعات بجميع أعضائها و5 اجتماعات بأعضاء مكتبها التنفيذي، كما عقد عدة لقاءات مع محضري بعض المجالس القضائية كمجلس قضاء سيدي بلعباس خلال افريل، يليه لقاء آخرى بمحضري مجلس قضاء تلمسان شهر ماي، وأخيرا كان الموعد مع محضري مجلس قضاء غليزان شهر جوان، لتختتم قيادة المحضرين بالغرب سلسلة لقاءاتها بعقد اجتماع مع المنسقين على مستوى المجالس القضائية خلال شهر جويلية، حصرت فيه كل المشاكل على مستوى كل مجلس.

وحسب المسؤول الأول على المهنة بولايات الغرب، فإن تلك اللقاءات مكنت من عرض ودراسة وحصر كل الانشغالات التي تهم المهنة وتهم المحضر القضائي قصد تسوية ما هو ممكن على مستوى الغرفة الجهوية ورفع ما استعصي منها إلى الغرفة الوطنية ثم السلطة الوصية ممثلة بوزير العدل حافظ الأختام.