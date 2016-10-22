في إطار فعاليات الحملة الوطنية للتبرع بالدم في أوساط الشرطة الأمن الوطني يتبرع 12 ألف كيس من الدم والجزائر الأولى افريقيا

جمعت المديرية العامة للأمن الوطني 12 ألف كيس دم خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث تواصل فعاليات الحملة الوطنية للتبرع بالدم في أوساط الشرطة في مرحلتها الثالثة والأخيرة بمستشفى الشرطة "ليقليسن" بالابيار التي تزامنت واليوم الوطني للتبرع بالدم المصادف ليوم 25 أكتوبر من كل سنة.

وحسب بيان تحوز "الشروق" نسخة منه أوضح مدير الصحة مراقب الشرطة أبو احمد أبو بكر أن هذه الحملة تندرج في إطار ترسيخ روح التضامن والمسؤولية وسط المجتمع من خلال إشراك رجال الشرطة لتعزيز روح التعاون، حيث تم جمع أكثر من 12 ألف كيس دم خلال السداسي الأول من السنة الجارية وسط منتسبي الأمن الوطني، على أن يتم تعميم هذه المبادرة على مستوى كافة مصالح الشرطة الموزعة عبر كافة أرجاء الوطن بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم ووكالة التبرع بالدم.

من جهتها أكدت ليندة ولد قابلية المديرة العامة للوكالة الوطنية للتبرع بالدم على أهمية مثل هذه المبادرات لتشجيع ثقافة التبرع بالدم وسط أفراد المجتمع لتزويد بنك الدم بهذه المادة الحيوية، كما أشاد رئيس الاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم بهذا العمل الإنساني الذي يأتي بالفائدة للمتبرعين والمرضى.

للإشارة فقد تم جمع أكثر من 14 ألف كيس دم خلال السنة الماضية وأكثر من 7000 كيس في عام 2014 وأكثر من 8000كيس خلال 2013.