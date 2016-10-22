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تم توقيفهم من قبل عناصر الشرطة القضائية
فتاة تستغل وصفة طبية لترويج الحبوب المهلوسة رفقة عشيقها بالعاصمة
تابعت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة تم توقيفهم من قبل عناصر الشرطة القضائية وإيداعهم رهن الحبس، بتهمة الحيازة للمخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي والترويج،على اثر الاشتباه في تورط الفتاة رفقة أحد المتهمين بترويج أقراص تشتريها من الصيدليات بوصفة طبية ثم تمنحها للمتهم من اجل بيعها، فيما عثرت مصالح الشرطة خلال تنفيذ أمر بتفتيش مسكنه العائلي على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من مختلف الأصناف وعدة شفرات حلاقة كانت تستعمل في التقطيع.
من جهة أخرى اطلعت المتهمة هيئة المحكمة خلال الجلسة العلنية، أنها تعرفت على المتهم بعد فترة قصيرة من تعرضها لحادثة اختطاف من طرف أشخاص مجهولين سببت لها أزمة نفسية، ليقوم المتهم بعدها بمنحها أقراصا من نوع "السيبيتاكس" لمساعدتها على الخروج من حالتها النفسية ،حتى أدمنت عليها وبعد تفطن عائلتها أدخلت لمصحة عقلية من اجل تلقى العلاج من الإدمان أين وصف لها الطبيب المعالج دواء من نوع "الروزينو" وهي الوصفة التي بقيت تقتنى بها ،الأقراص ومنحه لصديقها من اجل ترويجه في أحياء العاصمة وهو ما اعترف به لمصالح الأمن خلال استجوابه غير انه تراجع عن أقواله لاحقا، كما تم سماع المتهم الثالث حيث أكد انه فعلا اشترى من عند المتهم نصف قرص مهلوس من نفس النوع، وبعد اطلاع المحكمة على الملف ومناقشته مع هيئة الدفاع قررت الثلاثاء حبس المتهمة لمدة 3 سنوات نافذة، وتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لصديقها، فيما أدين المتهم الثالث عن جنحة الحيازة بغرض الاستهلاك بعقوبة شهرين حبسا نافذا.
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/25 على 19:021
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