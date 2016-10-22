كشف عمر فطموش محافظ مهرجان بجاية الدولي للمسرح، أنّ الطبعة الثامنة المترقب تنظيمها بين (29 أكتوبر- 4 نوفمبر الداخل" ستسجل مشاركة 27 فرقة مسرحية وزهاء 250 مشاركا يمثلون 17 دولة عربية وأجنبية بما فيها الجزائر. وأشار في سياق ذي صلة أنّ تقاطع المهرجان مع صالون الكتاب الدولي سيفكر في إيجاد حلول له السنة القادمة.
وقال فطموش في ندوة صحفية نشطها الثلاثاء بفضاء "امحمد بن قطاف" بالمسرح الوطني الجزائري بحضور ممثلي سفارات فرنسا وسويسرا والشيلي، أنّ الدورة الثامنة ستعرف مشاركة 17 دولة وحضور 150 مشارك أجنبيا مسرحيا "مخرجين، ممثلين راقصين وكتاب نصوص.."، وقرابة 100 مشارك جزائري بين "إعلامي، مخرج، ممثل.."، إضافة إلى 27 فرقة مسرحية تمثل دول مختلفة منها فرنسا التي تنزل هذه السنة ضيف شرف، وكذا النمسا وسويسرا وروسيا والكونغو الدميقراطية وصربيا والشيلي وتركيا، إلى جانب بلدان عربية ممثلة في تونس، المغرب، قطر، المغرب، العراق، والكويت، الأردن وغيرها.
ووعد المتحدث بتدارك الإشكال الدائم الخاص بالتزامن السنوي لمهرجان بجاية الدولي للمسرح مع فعاليات صالون الكتاب في الفترة ذاتها، وأوضح أنّ المهرجان أصبح له صدى كبير في العالم بعد أن طلبت 38 دولة المشاركة في الطبعة الـ8، لكن أكدّ فطموش بأنه في السنة القادمة لن تتقاطع الطبعة الـ9 مع صالون الكتاب الدولي وستجد المحافظة حلا لذلك بتقديم المهرجان أو تأخيره عن "سيلا".
في سياق ذي صلة أشار فطموش أنّ الدورة الثامنة ستحتفي الكاتب الراحل نبيل فارس صاحب رواية "يحيى ليس له حظ" التي نشرت سنة 1970. فضلا عن تخصيص وقفة للمسرح الأمازيغي عبر يومي دراسي حول القامة المسرحية محند أويحيى المعروف بـ"موحيا"، الذي قام بمجهودات كبيرة في سبيل النهوض بالمسرح الأمازيغي من خلال ترجمة واقتباس عديد النصوص العالمية إلى الأمازيغية.
ولفت المتحدث في السياق أنّ فرنسا ضيف شرف ستحضر بـ4 عروض مسرحية وتعاونيات كانت قد اقترحت المشاركة وتم منحها الموافقة من أجل توسيع دائرة المشاركة في المهرجان، بحيث سيكون العرض الافتتاحي بعنوان "حامل التاريخ" وهو نص حائز على جائزة موليير أخرجها إلى الركح أليكسيس ميشاليك.
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250 مشاركا وفرنسا ضيف شرف طبعتة الـ8، عمر فطموش يكشف:
"لن يتقاطع مهرجان بجاية الدولي للمسرح مع صالون الكتاب السنة القادمة"
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
كشف عمر فطموش محافظ مهرجان بجاية الدولي للمسرح، أنّ الطبعة الثامنة المترقب تنظيمها بين (29 أكتوبر- 4 نوفمبر الداخل" ستسجل مشاركة 27 فرقة مسرحية وزهاء 250 مشاركا يمثلون 17 دولة عربية وأجنبية بما فيها الجزائر. وأشار في سياق ذي صلة أنّ تقاطع المهرجان مع صالون الكتاب الدولي سيفكر في إيجاد حلول له السنة القادمة.
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وقال فطموش في ندوة صحفية نشطها الثلاثاء بفضاء "امحمد بن قطاف" بالمسرح الوطني الجزائري بحضور ممثلي سفارات فرنسا وسويسرا والشيلي، أنّ الدورة الثامنة ستعرف مشاركة 17 دولة وحضور 150 مشارك أجنبيا مسرحيا "مخرجين، ممثلين راقصين وكتاب نصوص.."، وقرابة 100 مشارك جزائري بين "إعلامي، مخرج، ممثل.."، إضافة إلى 27 فرقة مسرحية تمثل دول مختلفة منها فرنسا التي تنزل هذه السنة ضيف شرف، وكذا النمسا وسويسرا وروسيا والكونغو الدميقراطية وصربيا والشيلي وتركيا، إلى جانب بلدان عربية ممثلة في تونس، المغرب، قطر، المغرب، العراق، والكويت، الأردن وغيرها.
ووعد المتحدث بتدارك الإشكال الدائم الخاص بالتزامن السنوي لمهرجان بجاية الدولي للمسرح مع فعاليات صالون الكتاب في الفترة ذاتها، وأوضح أنّ المهرجان أصبح له صدى كبير في العالم بعد أن طلبت 38 دولة المشاركة في الطبعة الـ8، لكن أكدّ فطموش بأنه في السنة القادمة لن تتقاطع الطبعة الـ9 مع صالون الكتاب الدولي وستجد المحافظة حلا لذلك بتقديم المهرجان أو تأخيره عن "سيلا".
في سياق ذي صلة أشار فطموش أنّ الدورة الثامنة ستحتفي الكاتب الراحل نبيل فارس صاحب رواية "يحيى ليس له حظ" التي نشرت سنة 1970. فضلا عن تخصيص وقفة للمسرح الأمازيغي عبر يومي دراسي حول القامة المسرحية محند أويحيى المعروف بـ"موحيا"، الذي قام بمجهودات كبيرة في سبيل النهوض بالمسرح الأمازيغي من خلال ترجمة واقتباس عديد النصوص العالمية إلى الأمازيغية.
ولفت المتحدث في السياق أنّ فرنسا ضيف شرف ستحضر بـ4 عروض مسرحية وتعاونيات كانت قد اقترحت المشاركة وتم منحها الموافقة من أجل توسيع دائرة المشاركة في المهرجان، بحيث سيكون العرض الافتتاحي بعنوان "حامل التاريخ" وهو نص حائز على جائزة موليير أخرجها إلى الركح أليكسيس ميشاليك.