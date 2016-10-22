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تلقت طلبا من السعودية وقطر وفق مصادر إعلامية
الجزائر ترفض المشاركة في قوة عربية لحفظ السلام باليمن
كشف موقع "ميدل إيست أي"، الثلاثاء، أن الجزائر تلقت طلبا من السعودية وقطر للمشاركة في قوة حفظ سلام في اليمن لوقف النزاع في هذا البلد، لكنها تتجه لرفضه بسبب الدستور الذي يحظر مشاركة قواتها المسلحة خارج الحدود.
ونقل الموقع عن مصدر دبلوماسي جزائري، قوله أن "العرض السعودي القطري كان خلال زيارة قائدي الجيش في هاتين الدولتين الخليجيتين مؤخرا إلى الجزائر.
وزار الفريق أول ركن عبد الرحمان بن صالح البنيان، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الجزائرن يومي الأحد والاثنين أين أجرى محادثات مع نظيره الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، تناولت التعاون الثنائي وقضايا راهنة وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وسبقت هذه الزيارة من المسؤول السعودي، زيارة أخرى لرئيس أركان الجيش القطري الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم، في العاشر من أكتوبر الجاري، تناولت أيضا التعاون الثنائي وقضايا الساعة ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلن رسميا من الجانبين.
ومطلع الشهر الجاري، تم تداول معلومات عن عرض تكون الجزائر قد قدمته للأطراف الفاعلة في الأزمة اليمنية، حول إنشاء قوة حفظ سلام عربية باليمن تتكون من دول لم تتورط في النزاع.
ووفق ذات التسريبات فإن المقترح قدمه وزير الخارجية رمطان لعمامرة لنظيريه السعودي والإيراني، على هامش الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو بمثابة أحد المخارج للازمة في اليمن بالتزامن مع مفاوضات لإنهاء النزاع بين الحوثيين المدعومين من طهران وحكومة منصور هادي المدعومة من الرياض ودول خليجية.
ووفق موقع "ميدل إيست أي"، فإن الجانب الجزائري رد على الطلب السعودي القطري، بإعطاء مهلة لدراسته، لكن قرار الرفض هو الأقرب وفق ذات المصدر، كون الجزائر ظلت تردد رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أن الدستور يمنع مشاركة قواتها المسلحة في عمليات خارج الحدود.
DZ292016/10/25 على 19:231
الجزائر تلقت طلبا من السعودية وقطر للمشاركة في قوة عربية لتحرير فلسطين !
عفوا اخطأت ! قوة عربية لتدمير اليمن و سوريا و ليبيا والعراق و تقسيمها الى دويلات .
عبد الرحمن - الجزائر2016/10/25 على 19:252
اعطونا هذا النص الدستوري الذي يمنع إرسال الجيش خارج الحدود
لا يوجد اي نص دستوري يمنع و الدستور موجود
أنا همي يكفيني علاش ندخل في هم الناس - ما تبيعني ما تشريني نشد قدري نرجع لباس 2016/10/25 على 19:313
وسعونا الله يرحم بابكم كي تقرروا ثتقبوا الاعداء انتاع الصح رانا هنا ... لعب الدراري خلوه عندكم ماناش ملاح هذه الايام دربونا بعين رانا نرقوا.
Solo - قوة عربية او اسلامية لتحرير القدس رانا هنا رسميا او شعبيا دون ذلك لا شكرا 2016/10/25 على 19:384
".. لكنها تتجه لرفضه بسبب الدستور الذي يحظر مشاركة قواتها المسلحة خارج الحدود"
الزعيم الراحل هواري بومدين حاضر في دولته حياً و"ميتا" آه لو يحذو المسؤولين حذوه والرجالات امثاله في عدم المساس بشكارة الدراهم ايضا ومقولته الشهيرة "من الونشريس حتى لمغنية ما يخص منها فلس واحد"آه وبالرجوع لبند الدستور الذي يمنع على الجيش الوطني الشعبي مهام خارج حدود بلاده الاقليمية كان ذلك عام 1974 بعد الخيانة العظمى التي تعرضت لها الجزائر في حرب اكتوبر 1973 لما استغلنا طرف معروف في تحرير ارضه فقط بلدا من استكمال الهدف