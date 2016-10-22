يتقدمها وزير الثقافة حلمي النمنم هذه هي الشخصيات الأدبية والفنية المصرية المشاركة في "سيلا 21"

حضرت مصر، التي تنزل ضيف شرف الطبعة الـ21 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب، برنامجا ثريا ومنوعا، يمثله حضور شخصيات ثقافية وأدبية وفنية كبيرة، أبرزها وزير الثقافة المصري حلمي النمنم.

ويلتقي النمنم مع نظيره الجزائري عز الدين ميهوبي في دورة تكرم الكاتب المصري الكبير الراحل نجيب محفوظ-1911-2006-، وذلك بمناسبة مرور الذكرى العاشرة على رحيل أول عربي حاز جائزة نوبل في الأدب، حيث سيشاركان في ندوة تناقش "العلاقات الثقافية المصرية". كما سيقدم نبيل عبد الفتاح محاضرة حول "الثقافة المصرية في مواجهة التحديات"، ويلقي ممدوح الدمياطي محاضرة حول "تاريخ مصر الفرعوني رؤية جديدة".

وفي مجال الرواية والشعر والقصة، يحضر كل من طارق إمام، عزة سلطان، أحمد الحجار، ناصر دويدار، وكذا أحمد أبو خنجر الذي سقدم "حكي شفاهي وعود"، وسالم الشهباني الذي يرتقب أن يلقي قصائده على جمهور "سيلا" في أمسية شعرية السبت المقبل.

ويتخلل البرنامج المصري تقديم عروض سينمائية مختلفة ومنوعة منها "البوسطجي" و"شيء من الخوف" للمخرج حسين كمال و"شفيقة ومتولي" إخراج علي بدر خان.. وغيرها من النشاطات.