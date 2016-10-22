أعلنت المنظمة الوطنية لناشري الكتب، الثلاثاء، عن برنامج صالون "بوك برود" الذي تنظم فعالياته على هامش معرض الكتاب المزمع انطلاقه الخميس بقصر المعارض بالصنوبر البحري.
وأكد رئيس المنظمة مصطفى قلاب في ندوة صحفية عن اهمية الحدث كتكملة لمختلف النشاطات الأدبية والثقافية التي ينظمها معرض الكتاب بالتنسيق مع مختلف الشركاء في مجال النشر.
وتتمثل أهم الندوات في ندوة حول تأثير مؤسسات صناعة الكتاب على الاقتصاد الوطني وندوة "المناولة في خدمة الإنتاجية"وندوة "الضريبة على القيمة المضافة وحقوق الجمركة على مدخلات الكتاب" وندوة "الطباعة الرقمية في الإنتاج الصناعي" وندوة "المحيط الجبائي والإداري لصناعة الكتاب".
وأشار قلا بالى أن الصالون الذي سينطلق من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل هدفه تسليط الضوء على واقع صناعة الكتاب في الجزائر مع أهم المطبعيين والناشرين إضافة إلى الخبراء في هذا المجال.
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"بوك برود" يسلط الضوء على واقع صناعة الكتاب
آسيا. ش
صحافية، ورئيسة القسم الثقافي والفني بجريدة الشروق
أعلنت المنظمة الوطنية لناشري الكتب، الثلاثاء، عن برنامج صالون "بوك برود" الذي تنظم فعالياته على هامش معرض الكتاب المزمع انطلاقه الخميس بقصر المعارض بالصنوبر البحري.
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وأكد رئيس المنظمة مصطفى قلاب في ندوة صحفية عن اهمية الحدث كتكملة لمختلف النشاطات الأدبية والثقافية التي ينظمها معرض الكتاب بالتنسيق مع مختلف الشركاء في مجال النشر.
وتتمثل أهم الندوات في ندوة حول تأثير مؤسسات صناعة الكتاب على الاقتصاد الوطني وندوة "المناولة في خدمة الإنتاجية"وندوة "الضريبة على القيمة المضافة وحقوق الجمركة على مدخلات الكتاب" وندوة "الطباعة الرقمية في الإنتاج الصناعي" وندوة "المحيط الجبائي والإداري لصناعة الكتاب".
وأشار قلا بالى أن الصالون الذي سينطلق من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل هدفه تسليط الضوء على واقع صناعة الكتاب في الجزائر مع أهم المطبعيين والناشرين إضافة إلى الخبراء في هذا المجال.