الوزارة ستتكفل بنقله لإحدى العيادات الخاصة بالعاصمة بلاوي الهواري في حالة خطيرة ويرفض العلاج بالخارج

كشفت مصادر خاصة لـ"الشروق" أن حالة الفنان القدير بلاوي الهواري تدهورت في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل عائلته ترفض خروجه من بيته، بسبب الإرهاق الكبير الذي بدا عليه، والأكثر من ذلك أن الأطباء نصحوه بالتنقل للخارج لتلقي العلاج المناسب، غير أن عميد الأغنية الوهرانية رفض الفكرة جملة وتفصيلا، معتبرا أن ما يحدث معه قضاء وقدر وهو مسلم بذلك ولن يغادر أرض الوطن مهما كانت الظروف، بل سيبقى في الجزائر أرض أجداده، حسب ما أكده لمقربيه.

وقد قاد المدير العام لديوان حقوق المؤلف بن شيخ زيارة رسمية ممثلا عن وزارة الثقافة للوقوف على حالته الصحية الحرجة، وأعلن عن نية الوزير ميهوبي بالتكفل التام بنقله للخارج للعلاج، غير أن الشيخ بلاوي رفض الفكرة، وهو ما دفع بن الشيخ الحسين مدير "لوندا" إلى تقديم الاقتراح الثاني والذي يقضي بتحويل الفنان القدير إلى إحدى العيادات الخاصة بالعاصمة للعلاج.