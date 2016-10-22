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الوزارة ستتكفل بنقله لإحدى العيادات الخاصة بالعاصمة
بلاوي الهواري في حالة خطيرة ويرفض العلاج بالخارج
كشفت مصادر خاصة لـ"الشروق" أن حالة الفنان القدير بلاوي الهواري تدهورت في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل عائلته ترفض خروجه من بيته، بسبب الإرهاق الكبير الذي بدا عليه، والأكثر من ذلك أن الأطباء نصحوه بالتنقل للخارج لتلقي العلاج المناسب، غير أن عميد الأغنية الوهرانية رفض الفكرة جملة وتفصيلا، معتبرا أن ما يحدث معه قضاء وقدر وهو مسلم بذلك ولن يغادر أرض الوطن مهما كانت الظروف، بل سيبقى في الجزائر أرض أجداده، حسب ما أكده لمقربيه.
وقد قاد المدير العام لديوان حقوق المؤلف بن شيخ زيارة رسمية ممثلا عن وزارة الثقافة للوقوف على حالته الصحية الحرجة، وأعلن عن نية الوزير ميهوبي بالتكفل التام بنقله للخارج للعلاج، غير أن الشيخ بلاوي رفض الفكرة، وهو ما دفع بن الشيخ الحسين مدير "لوندا" إلى تقديم الاقتراح الثاني والذي يقضي بتحويل الفنان القدير إلى إحدى العيادات الخاصة بالعاصمة للعلاج.
SoloDZ - ربي يشفيه او يخففي عليه ايقونة الاغنية الوهرانية العريقة 2016/10/25 على 21:191
لماذا العيادات الخاصة ؟ باش تاكلوا معاها ؟ وعلاش ما تجيبوهش للمستشفى العسكري عين النعجة او المستشفى العسكري تع وهران نفسها بلا ما تقلقوا الرجل كم من مدني عالج المستشفيات العسكرية فقط لان لديه معريفة ؟ ثم لا حرج في العلاج بالخارج ايها العملاق الجزائري المهم ان لا يكون هذا الخارج هو فرنسا خاصة وان جيلكم ما يشمش الريحة نتاعها ! قالك عيادة خاصة تفكيرهم كله فاسد انصحك شيخ ان تقبل العلاج في الخارج اذا اتيحت لك الفرصة اما اذا كنت تفضل فعل ذلك في بلادك انصحك باحد المستشفيات العسكرية خاصة الذي بوهران !
jughurtha - Algérie2016/10/25 على 21:512
Un éxemple a méditer pour nos dirigeants