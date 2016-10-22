زعم تقريرٌ أصدره مركز دراسات أمريكي أن الجزائر مقبلة قريباً على "موجة ثانية من الربيع العربي" بسبب "اضطراباتٍ سياسية واقتصادية وأمنية تعيشها البلاد" و"تحوُّلِ الجنوب الجزائري إلى ملاذٍ آمن للقاعدة" و"كثرة الأخطار التي تحيط بالجزائر وتهدد استقرارها وتجعلها على حافة الانهيار"؟!
أولاً: لا نجادل في أن الجزائر تعيش أزمة مالية واقتصادية خانقة بفعل انهيار أسعار النفط منذ نحو سنتين، ما جعل السلطة تلجأ إلى التقشف ورفع مجمل الأسعار والضرائب والرسوم، ولكن الوضع ليس سوداويا قاتما كما يصوِّره تقرير هذا المركز، فلم تصل الجزائر إلى مرحلة العجز عن استيراد الغذاء والدواء والحاجات الأساسية لمواطنيها، وارتفاعُ الأسعار ليس مبررا للجوء الجزائريين إلى "ثورة خبز" تتطور إلى "ربيع عربي" يُدخِل بلادهم في فوضى عارمة. إن ما عاشه الجزائريون طيلة العشرية الحمراء جعلهم يحفظون الدرس جيدا، ولن يخربوا بيوتهم بأيديهم بمجرد ارتفاع الأسعار والضرائب، وإذا كانت هناك احتجاجاتٌ شعبية، فهي محدودة، ولا يمكن أن تتطور إلى "ربيع عربي" في الجزائر كما "يتمنى" تقريرُ هذا المركز الأمريكي المشبوه.
ثانياً: إن القول بأن جنوب الجزائر قد تحوّل إلى "ملاذٍ آمن للقاعدة" هو محض إدّعاءٍ ليس هناك ما يسنده في الواقع، بدليل أن هذه المنطقة الشاسعة من البلاد آمنةٌ تماماً، ولا تشهد أيّ اضطرابات أمنية تؤكد "استيطان" تنظيم "القاعدة" فيها، والجيش منتشِرٌ بالمنطقة بشكل جيِّد، فمن أين استقى هذا المركزُ المشبوه "معلوماتِه" المغرِضة؟
ثالثا: إن الأخطار التي تحيط بالجزائر من كل جانب، ولاسيما من ليبيا ومالي، أضعفُ من أن تهدِّدها بشكل "يجعلها على حافة الانهيار" كما يزعم التقرير، فهل يُعقل أن تتمكن مجموعاتٌ مسلحة محدودة من الجزائر وتقودها إلى "الانهيار" إذا زحفت عليها من مالي وليبيا، والحال أنها تمكّنت من التغلّب على نحو 27 ألف مسلح ينتمون إلى جماعات مختلفة في أزمة التسعينيات؟
رابعاً: لقد زعم تقرير هذا المركز الأمريكي أن "الموجة الثانية من الربيع العربي" قد تقود الجزائر إلى "التقسيم"، لكنه عجز عن تقديم أيّ معطيات تؤكِّد مزاعمه هذه، ما يجعلنا نتأكد أنها مجرَّد "أمنيات" شرّيرة ولا علاقة بها بالتوقعات الاستشرافية المبنية على معطيات دقيقة.
هناك جهاتٌ غربية عديدة تتحسّر على خروج الجزائر سالمة قوية من أزمة التسعينيات على خطورتها ودمويتها، كما تتحسّر على عدم التحاق الجزائريين بشعوب "الربيع العربي" في بداية 2011، لكنها لم تفقد الأمل بعد في انتقال "موجةٍ ثانية من الربيع العربي" إليها، ودخولها في حربٍ أهلية لن تنجو منها هذه المرة، حرب تقوّض قدراتِ جيشها كما فُعل بجيشي العراق وسوريا، وتفككها إلى كياناتٍ متناحرة كما يحدث في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، وهذا في إطار تنفيذ مخطط "سايكس بيكو 2" الذي سيعيد تقسيم الدول العربية والإسلامية الـ56 إلى مئات الدويلات الهزيلة المتناحرة طائفياً وعِرقياً حتى يبقى الكيان الصهيوني "الدولة" الوحيدة الأقوى في المنطقة برمّتها. هذه هي المسألة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1"معاندة" قاتلة!
2سياسة الوجوه الطَلْقة خير
3خطة لتفجير الجزائر؟!
Français English
الرأي
حسين لقرع
خطة لتفجير الجزائر؟!
سليم قلالة
سياسة الوجوه الطَلْقة خير
جمال لعلامي
"معاندة" قاتلة!
صالح عوض
دحلان - عباس.. مع حفظ الألقاب
عثمان سعدي
الشيخ عبد المجيد حيرش علّمني فكان المعلم الكفء
محمد الهادي الحسني
أين هي الدولة؟
جمال لعلامي
الفأس على الرأس!
رشيد ولدب وسيافة
معجزة اسمها "داعش"!
محمد بوخطة
قانون التقاعد المسبق.. وفن صناعة الأزمات !
عمار يزلي
موتى قاعدون..نسبيا!
الفيديو
بالفيديو.. عبد المجيد بايت.. دركي استشهد لدى محاولته إنقاذ روح من الموت
سفينة نرويجية تنقذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط
الشروق ترافق القوّات العراقية وترصد عمليات في الموصل ضد تنظيم"داعش"
صيني يشن هجوما عنيفا على سيدة في مصعد!
غبار المعارك يعلو سماء حلب من جديد
تابعوا طريق المهاجرين المحفوف بالموت إلى أوروبا
ّأيّ مستقبل للأفلان بعد رحيل سعداني!
هذا ما فعله مدير روضة رأى معلمة تؤذي الأطفال؟!
اليوم الوطني للصحافة.. انجازات على الورق ومعاناة في الواقع
مولودية بجاية تواصل تحضيراتها لمواجهة مازمبي
خطة لتفجير الجزائر؟!
حسين لقرع
زعم تقريرٌ أصدره مركز دراسات أمريكي أن الجزائر مقبلة قريباً على "موجة ثانية من الربيع العربي" بسبب "اضطراباتٍ سياسية واقتصادية وأمنية تعيشها البلاد" و"تحوُّلِ الجنوب الجزائري إلى ملاذٍ آمن للقاعدة" و"كثرة الأخطار التي تحيط بالجزائر وتهدد استقرارها وتجعلها على حافة الانهيار"؟!
مقالات سابقة للكاتب
تلاميذ "الفايسبوك" و"النسخ واللصق"
الأناشيد وإشارات المرور بدل الآيات والأحاديث!
ارقد بسلام يا شمعون!
درسٌ من وزير التربية الصهيوني!
أما آن لهذه الوزيرة أن ترحل؟
أولاً: لا نجادل في أن الجزائر تعيش أزمة مالية واقتصادية خانقة بفعل انهيار أسعار النفط منذ نحو سنتين، ما جعل السلطة تلجأ إلى التقشف ورفع مجمل الأسعار والضرائب والرسوم، ولكن الوضع ليس سوداويا قاتما كما يصوِّره تقرير هذا المركز، فلم تصل الجزائر إلى مرحلة العجز عن استيراد الغذاء والدواء والحاجات الأساسية لمواطنيها، وارتفاعُ الأسعار ليس مبررا للجوء الجزائريين إلى "ثورة خبز" تتطور إلى "ربيع عربي" يُدخِل بلادهم في فوضى عارمة. إن ما عاشه الجزائريون طيلة العشرية الحمراء جعلهم يحفظون الدرس جيدا، ولن يخربوا بيوتهم بأيديهم بمجرد ارتفاع الأسعار والضرائب، وإذا كانت هناك احتجاجاتٌ شعبية، فهي محدودة، ولا يمكن أن تتطور إلى "ربيع عربي" في الجزائر كما "يتمنى" تقريرُ هذا المركز الأمريكي المشبوه.
ثانياً: إن القول بأن جنوب الجزائر قد تحوّل إلى "ملاذٍ آمن للقاعدة" هو محض إدّعاءٍ ليس هناك ما يسنده في الواقع، بدليل أن هذه المنطقة الشاسعة من البلاد آمنةٌ تماماً، ولا تشهد أيّ اضطرابات أمنية تؤكد "استيطان" تنظيم "القاعدة" فيها، والجيش منتشِرٌ بالمنطقة بشكل جيِّد، فمن أين استقى هذا المركزُ المشبوه "معلوماتِه" المغرِضة؟
ثالثا: إن الأخطار التي تحيط بالجزائر من كل جانب، ولاسيما من ليبيا ومالي، أضعفُ من أن تهدِّدها بشكل "يجعلها على حافة الانهيار" كما يزعم التقرير، فهل يُعقل أن تتمكن مجموعاتٌ مسلحة محدودة من الجزائر وتقودها إلى "الانهيار" إذا زحفت عليها من مالي وليبيا، والحال أنها تمكّنت من التغلّب على نحو 27 ألف مسلح ينتمون إلى جماعات مختلفة في أزمة التسعينيات؟
رابعاً: لقد زعم تقرير هذا المركز الأمريكي أن "الموجة الثانية من الربيع العربي" قد تقود الجزائر إلى "التقسيم"، لكنه عجز عن تقديم أيّ معطيات تؤكِّد مزاعمه هذه، ما يجعلنا نتأكد أنها مجرَّد "أمنيات" شرّيرة ولا علاقة بها بالتوقعات الاستشرافية المبنية على معطيات دقيقة.
هناك جهاتٌ غربية عديدة تتحسّر على خروج الجزائر سالمة قوية من أزمة التسعينيات على خطورتها ودمويتها، كما تتحسّر على عدم التحاق الجزائريين بشعوب "الربيع العربي" في بداية 2011، لكنها لم تفقد الأمل بعد في انتقال "موجةٍ ثانية من الربيع العربي" إليها، ودخولها في حربٍ أهلية لن تنجو منها هذه المرة، حرب تقوّض قدراتِ جيشها كما فُعل بجيشي العراق وسوريا، وتفككها إلى كياناتٍ متناحرة كما يحدث في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، وهذا في إطار تنفيذ مخطط "سايكس بيكو 2" الذي سيعيد تقسيم الدول العربية والإسلامية الـ56 إلى مئات الدويلات الهزيلة المتناحرة طائفياً وعِرقياً حتى يبقى الكيان الصهيوني "الدولة" الوحيدة الأقوى في المنطقة برمّتها. هذه هي المسألة.