يشارف مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين زرالدة بغرب العاصمة باتجاه محطة بئر توتة على نهايته هذه الأيام حيث تقوم الجهات المكلفة بالإنجاز على قدم وساق لإنهاء الأشغال في وقتها المحدد ليكون جاهزا للتدشين في الفاتح من نوفمبر المقبل، في وقت تسابق شركة الإنجاز الزمن بتمديد فترات العمل إلى ساعات متأخرة من اليوم قد تمتد إلى ما بعد الثامنة مساء، لاسيما ما تعلق منها في تهيئة المحطة من الخارج وأشغال التزيين.
"القطار قادم" مشروع أوكل للوكالة الوطنية المكلفة بإنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية تم وضع أولى ركائزه بين 2011/2012 بعدما اختيرت أرضية المحطة بزرالدة قرب الطريق السريع على مسافة 21 كلم في وقت عرف تأخرا في الأشغال بسبب مسار الخط الذي كان آهلا بأحياء قصديرية تم القضاء عليها بعد ترحيل سكانها تماشيا وبرنامج الولاية الذي ركز في بادئ الأمر على تسريع تحرير الأراضي المتواجدة بالمناطق الموجهة لإنجاز المشاريع المستعجلة من بينها مشروع قطار زرالدة الذي سيضم 5 محطات، انطلاقا من زرالدة مرورا بسيدي عبد الله، فالمحطة الجامعية، تسالة المرجة وصولا إلى محطة بئر توتة حيث سيمكن الخط من وصول المسافرين إلى وسط العاصمة تجنبا للطريق السريع الغربي الذي يعرف ومنذ السنوات الأخيرة ازدحاما خانقا، وهو المشروع الذي لقي ترحيبا من طرف سكان زرالدة وما جاورها الذين سيتنفسون الصعداء بعدما ظل المشروع حلما يراودهم خاصة القاطنين بالجوار.
ويطالب المواطنون بضرورة ربط محطة القطار لزرالدة بخط نقل بري مزوّد بحافلات من المحطة البرية كما ينتظر سكان حي ألف مسكن المعروف بالقرية توفير حافلات نقل تنقلهم إلى غاية محطة القطار على اعتبار أن المسافة طويلة كما أنها خطر على حياتهم في حالة أخذ المسار مشيا على الأقدام.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1شباب يطاردون متسولة تملك سيارة فاخرة بشوارع وهران؟!
2سقوط مروحية عسكرية ونجاة طاقمها بمطار إيليزي
3عجوز عمرها 73 تحمل جنينا لمدة 35 عاما
4الإعدام للأب الذي ذبح ابنه في غابة بسطيف
5جرحى ومشرّدين.. وطوارئ بعدة ولايات بسبب الحرائق
Français English
الرأي
صالح عوض
محكمة عنصرية
جمال لعلامي
طمّاعون رحّل بالشكارة!
حسين لقرع
خطة لتفجير الجزائر؟!
سليم قلالة
سياسة الوجوه الطَلْقة خير
جمال لعلامي
"معاندة" قاتلة!
صالح عوض
دحلان - عباس.. مع حفظ الألقاب
عثمان سعدي
الشيخ عبد المجيد حيرش علّمني فكان المعلم الكفء
محمد الهادي الحسني
أين هي الدولة؟
جمال لعلامي
الفأس على الرأس!
رشيد ولدب وسيافة
معجزة اسمها "داعش"!
الفيديو
بالفيديو.. عبد المجيد بايت.. دركي استشهد لدى محاولته إنقاذ روح من الموت
سفينة نرويجية تنقذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط
الشروق ترافق القوّات العراقية وترصد عمليات في الموصل ضد تنظيم"داعش"
صيني يشن هجوما عنيفا على سيدة في مصعد!
غبار المعارك يعلو سماء حلب من جديد
تابعوا طريق المهاجرين المحفوف بالموت إلى أوروبا
ّأيّ مستقبل للأفلان بعد رحيل سعداني!
هذا ما فعله مدير روضة رأى معلمة تؤذي الأطفال؟!
اليوم الوطني للصحافة.. انجازات على الورق ومعاناة في الواقع
مولودية بجاية تواصل تحضيراتها لمواجهة مازمبي
يمر بـ 5 محطات وعلى مسافة 21 كلم
أشغال ليلية لتسليم مشروع قطار زرالدة- بئر توتة في الفاتح نوفمبر
راضية مرباح
يشارف مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين زرالدة بغرب العاصمة باتجاه محطة بئر توتة على نهايته هذه الأيام حيث تقوم الجهات المكلفة بالإنجاز على قدم وساق لإنهاء الأشغال في وقتها المحدد ليكون جاهزا للتدشين في الفاتح من نوفمبر المقبل، في وقت تسابق شركة الإنجاز الزمن بتمديد فترات العمل إلى ساعات متأخرة من اليوم قد تمتد إلى ما بعد الثامنة مساء، لاسيما ما تعلق منها في تهيئة المحطة من الخارج وأشغال التزيين.
تغطيات ذات صلة
أشغال ليلية لتسليم مشروع قطار زرالدة- بئر توتة في الفاتح نوفمبر
"لا بد من احترام إنجاز مختلف المشاريع"
غاضبون في بشار يحرقون بيت متهم بقتل أحمد ياسين
بعد اللّقاح الذي قتل الأطفال..لقاح آخر يقتل الأبقار !؟
الإعدام للأب الذي ذبح ابنه في غابة بسطيف
"القطار قادم" مشروع أوكل للوكالة الوطنية المكلفة بإنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية تم وضع أولى ركائزه بين 2011/2012 بعدما اختيرت أرضية المحطة بزرالدة قرب الطريق السريع على مسافة 21 كلم في وقت عرف تأخرا في الأشغال بسبب مسار الخط الذي كان آهلا بأحياء قصديرية تم القضاء عليها بعد ترحيل سكانها تماشيا وبرنامج الولاية الذي ركز في بادئ الأمر على تسريع تحرير الأراضي المتواجدة بالمناطق الموجهة لإنجاز المشاريع المستعجلة من بينها مشروع قطار زرالدة الذي سيضم 5 محطات، انطلاقا من زرالدة مرورا بسيدي عبد الله، فالمحطة الجامعية، تسالة المرجة وصولا إلى محطة بئر توتة حيث سيمكن الخط من وصول المسافرين إلى وسط العاصمة تجنبا للطريق السريع الغربي الذي يعرف ومنذ السنوات الأخيرة ازدحاما خانقا، وهو المشروع الذي لقي ترحيبا من طرف سكان زرالدة وما جاورها الذين سيتنفسون الصعداء بعدما ظل المشروع حلما يراودهم خاصة القاطنين بالجوار.
ويطالب المواطنون بضرورة ربط محطة القطار لزرالدة بخط نقل بري مزوّد بحافلات من المحطة البرية كما ينتظر سكان حي ألف مسكن المعروف بالقرية توفير حافلات نقل تنقلهم إلى غاية محطة القطار على اعتبار أن المسافة طويلة كما أنها خطر على حياتهم في حالة أخذ المسار مشيا على الأقدام.