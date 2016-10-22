يمر بـ 5 محطات وعلى مسافة 21 كلم أشغال ليلية لتسليم مشروع قطار زرالدة- بئر توتة في الفاتح نوفمبر

يشارف مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين زرالدة بغرب العاصمة باتجاه محطة بئر توتة على نهايته هذه الأيام حيث تقوم الجهات المكلفة بالإنجاز على قدم وساق لإنهاء الأشغال في وقتها المحدد ليكون جاهزا للتدشين في الفاتح من نوفمبر المقبل، في وقت تسابق شركة الإنجاز الزمن بتمديد فترات العمل إلى ساعات متأخرة من اليوم قد تمتد إلى ما بعد الثامنة مساء، لاسيما ما تعلق منها في تهيئة المحطة من الخارج وأشغال التزيين.

"القطار قادم" مشروع أوكل للوكالة الوطنية المكلفة بإنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية تم وضع أولى ركائزه بين 2011/2012 بعدما اختيرت أرضية المحطة بزرالدة قرب الطريق السريع على مسافة 21 كلم في وقت عرف تأخرا في الأشغال بسبب مسار الخط الذي كان آهلا بأحياء قصديرية تم القضاء عليها بعد ترحيل سكانها تماشيا وبرنامج الولاية الذي ركز في بادئ الأمر على تسريع تحرير الأراضي المتواجدة بالمناطق الموجهة لإنجاز المشاريع المستعجلة من بينها مشروع قطار زرالدة الذي سيضم 5 محطات، انطلاقا من زرالدة مرورا بسيدي عبد الله، فالمحطة الجامعية، تسالة المرجة وصولا إلى محطة بئر توتة حيث سيمكن الخط من وصول المسافرين إلى وسط العاصمة تجنبا للطريق السريع الغربي الذي يعرف ومنذ السنوات الأخيرة ازدحاما خانقا، وهو المشروع الذي لقي ترحيبا من طرف سكان زرالدة وما جاورها الذين سيتنفسون الصعداء بعدما ظل المشروع حلما يراودهم خاصة القاطنين بالجوار.

ويطالب المواطنون بضرورة ربط محطة القطار لزرالدة بخط نقل بري مزوّد بحافلات من المحطة البرية كما ينتظر سكان حي ألف مسكن المعروف بالقرية توفير حافلات نقل تنقلهم إلى غاية محطة القطار على اعتبار أن المسافة طويلة كما أنها خطر على حياتهم في حالة أخذ المسار مشيا على الأقدام.