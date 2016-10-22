أمريكا ستبدأ حملة الرقة تزامناً مع معركة الموصل

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، إنها تتوقع البدء في عمليات ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مدينة الرقة السورية تزامناً مع العمليات الدائرة حالياً بهدف طرده من معقله في مدينة الموصل العراقية.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، أن حملة التحالف الذي تقوده واشنطن لدحر التنظيم في الموصل تمضي كما هو مخطط لها.

وأوضح كارتر في مؤتمر صحفي في باريس بعد اجتماع 13 دولة في التحالف الدولي، إنه يجري التمهيد لبدء عمليات ضد التنظيم في الرقة. لكنه لم يحدد موعداً لبدء العمليات.

وبدأت معركة الموصل قبل أكثر من أسبوع، ومن المتوقع أن تستغرق أسابيع أخرى وربما بضعة أشهر.

وتحذر الأمم المتحدة من أن التنظيم قد يستخدم مدنيين دروعاً بشرية في مواجهة الهجوم عليه.

وفي تطور آخر داخل سوريا، شنت المعارضة المسلحة هجوماً على مواقع جنوب غرب حلب كانت القوات الموالية للحكومة قد سيطرت عليها قبل ثلاثة أيام.

وبحسب بيان عسكري حكومي، فإن القوات الحكومية صدت الهجوم الذي طال منطقة تلة بازو وموقع كتيبة الدفاع الجوي.

وتقول المعارضة، إنها صدت هجوماً للقوات الحكومية في منطقة كرم الجبل في حلب، مشيرة إلى مقتل 10 جنود موالين للحكومة خلال المواجهات.