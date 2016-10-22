آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
عراك في البرلمان الفنزويلي!
-
لاعبة تنس روسية تقص شعرها أثناء المباراة لتحقق المفاجأة!
-
بالفيديو.. عبد المجيد بايت.. دركي استشهد لدى محاولته إنقاذ روح من الموت
-
سفينة نرويجية تنقذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط
-
الشروق ترافق القوّات العراقية وترصد عمليات في الموصل ضد تنظيم"داعش"
-
صيني يشن هجوما عنيفا على سيدة في مصعد!
-
غبار المعارك يعلو سماء حلب من جديد
-
تابعوا طريق المهاجرين المحفوف بالموت إلى أوروبا
-
ّأيّ مستقبل للأفلان بعد رحيل سعداني!
-
هذا ما فعله مدير روضة رأى معلمة تؤذي الأطفال؟!
إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 48 شخصا بعنابة ووهران
حجز 23 قنطارا من الكيف المعالج بالنعامة
حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قرب الحدود بعين الصفراء، ولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 23 قنطارا، فيما ضبط حرس الحدود كمية أخرى تُقدر بـ116 كلغ بولاية تلمسان، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأفاد البيان أنه بكل من برج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 29 مهربا وحجزت 3 مركبات رباعية الدفع ودراجة نارية ومولد كهربائي ومواد متفجرة ومعدات تفجير، بالإضافة إلى 4000 قرص مهلوس.
كما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من أدرار بالناحية العسكرية الثالثة وإن أمناس وغرداية بالناحية العسكرية الرابعة وتلمسان بالناحية العسكرية ثانية، 13 مهاجر غير شرعي.
من جهة أخرى، أحبط عناصر حرس الشواطئ بعنابة بالناحية العسكرية الخامسة وعناصر الدرك الوطني بوهران بالناحية العسكرية الثانية، محاولات هجرة غير شرعية لـ 48 شخصا.
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/26 على 11:251
هادي العوله انتاع الخريف مع المشتى من عند حفيذ النبي كذبا و زورا الا لعنة الله على المفسدين في الارض