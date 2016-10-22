إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 48 شخصا بعنابة ووهران حجز 23 قنطارا من الكيف المعالج بالنعامة

حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قرب الحدود بعين الصفراء، ولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 23 قنطارا، فيما ضبط حرس الحدود كمية أخرى تُقدر بـ116 كلغ بولاية تلمسان، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأفاد البيان أنه بكل من برج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 29 مهربا وحجزت 3 مركبات رباعية الدفع ودراجة نارية ومولد كهربائي ومواد متفجرة ومعدات تفجير، بالإضافة إلى 4000 قرص مهلوس.

كما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من أدرار بالناحية العسكرية الثالثة وإن أمناس وغرداية بالناحية العسكرية الرابعة وتلمسان بالناحية العسكرية ثانية، 13 مهاجر غير شرعي.

من جهة أخرى، أحبط عناصر حرس الشواطئ بعنابة بالناحية العسكرية الخامسة وعناصر الدرك الوطني بوهران بالناحية العسكرية الثانية، محاولات هجرة غير شرعية لـ 48 شخصا.