الرئيس الفلبيني سيطلب سحب الجنود الأمريكيين من بلاده

توعد رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، الأربعاء، في طوكيو بأنه سيطلب خلال العامين المقبلين سحب الجنود الأمريكيين من بلاده، في تحد جديد للولايات المتحدة.

وقال دوتيرتي خلال منتدى اقتصادي في اليابان: "أريد أن تتحرر بلادي من وجود العسكريين الأجانب، ربما في العامين المقبلين"، في إشارة واضحة إلى القوات الأمريكية. وأضاف "أريد أن أراهم خارجاً، وإذا اضطررت إلى إلغاء اتفاقات سأفعل".

ويقوم دوتيرتي بزيارة تستمر ثلاثة أيام تهدف إلى تطوير التبادل التجاري مع اليابان والذي بلغ أكثر من 18 مليار دولار العام الفائت.

وكان الرئيس الفلبيني صرح، الثلاثاء، بأن الهدف هو "حماية وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية المهمة مع اليابان، أول شريك تجاري للفلبين. أتطلع إلى فكرة لقاء مسؤولي شركات في اليابان. سأبلغهم بوضوح إننا منفتحون على الأعمال".

ولم يتردد في توجيه إهانات إلى الولايات المتحدة قبل مغادرته وبعيد وصوله، مساء الثلاثاء، أمام الجالية الفلبينية في اليابان.

وخلال زيارته للصين الأسبوع الفائت، أعلن "انفصاله عن الولايات المتحدة" لصالح تحالف مع بكين، قبل أن يخفف من وطأة تصريحاته.

والأربعاء، بدا أنه يرغب في تهدئة مخاوف اليابان القلقة من تنامي نفوذ الصين في المنطقة عبر التأكيد إنه لا يسعى إلى إقامة علاقات عسكرية مع الصين. وقال في المنتدى الاقتصادي "لم نتحدث عن (موضوع) الأسلحة، لم نتحدث عن نشر قوات. لقد تجنبنا الحديث عن تحالف عسكري".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشهيدي سوغا، الأربعاء، إن طوكيو ستظل تساعد في تنمية الفلبين من دون أن يوضح ما إذا كان سيتم التطرق إلى العلاقات مع الولايات المتحدة خلال الاجتماع بين دوتيرتي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المقرر في المساء.