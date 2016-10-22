ترامب: سياسة كلينتون بشأن سوريا ستسبب حرباً عالمية ثالثة

قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، الثلاثاء، إن خطة السياسة الخارجية لمنافسته مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون بشأن سوريا ستؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن على الولايات المتحدة التركيز على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بدلاً من محاولة إقناع الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي عن منصبه.

وتقترح كلينتون فرض حظر للطيران فوق سوريا، وهو ما يرى البعض أنه سيؤدي إلى صراع مع روسيا.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، قال ترامب: "سينتهي بنا المطاف في حرب عالمية ثالثة بسبب سوريا إذا استمعنا إلى هيلاري كلينتون".

وأضاف "إنك لم تعد تحارب سوريا فقط، وإنما تحارب سوريا وروسيا وإيران، أليس كذلك؟".

وتابع "روسيا دولة نووية، لكنها دولة أسلحتها النووية صالحة وليس كدول أخرى تتحدث".

كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن كلينتون لن يكون بوسعها الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد انتقادها الحاد له.

وتساءل "كيف لها أن تعود وتتفاوض مع هذا الرجل الذي صورته على أنه شرير جداً" إذا فازت في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 8 نوفمبر.

وتعكس تحذيرات ترامب بشأن الدخول في مواجهة مع روسيا صدى مخاوف أثارها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الشهر الماضي.

فقد قال الجنرال جوزيف دانفورد للنواب أثناء جلسة برلمانية، إن فرض حظر جوي فوق سوريا قد يؤدي إلى اندلاع حرب مع روسيا.

وقال دانفورد أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ "حالياً، كي نسيطر على المجال الجوي في سوريا بأكمله سينبغي علينا الدخول في حرب ضد سوريا وروسيا". وأضاف "هذا قرار أساسي لن اتخذه".

وفي آخر مناظرة بين المرشحين، يوم 20 أكتوبر، أبدت كلينتون تأييدها لفرض حظر للطيران في سوريا.

وقالت آنذاك، إن "منطقة حظر جوي يمكن أن تنقذ أرواحاً وتُعجّل بإنهاء النزاع".

لكن في خطاب ألقته في بنك غولدمان ساكس في عام 2013، قالت كلينتون، إن فرض حظر للطيران سوف يؤدي إلى "قتل كثير من السوريين"، بحسب نسخة من الخطاب نشره موقع ويكيليكس للوثائق المسربة.