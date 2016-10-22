إصابة جندي إسرائيلي بالرصاص على الحدود اللبنانية

date 2016/10/26 views 716 comments 0
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icon-writer وكالات - الشروق أونلاين

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جندي بالرصاص، الأربعاء، في تبادل إطلاق نار على الحدود اللبنانية.

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وأعلن جيش الاحتلال في بيان: "استهدفت عيارات نارية القوات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان قرب المطلة، ما أدى إلى إصابة جندي" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جانبه، ذكر موقع الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن القوات الإسرائيلية ردت على مصدر إطلاق النار وأصابت سيارة.

وأضافت أنه تم نقل الجندي الجريح إلى مستشفى زيف في صفد لتلقي العلاج.

بدورها، نفت قيادة الجيش اللبناني وقوع إطلاق نار من لبنان باتجاه القوات الإسرائيلية.

وأكد مصدر قريب من حزب الله لوكالة فرانس برس، أن "أي إطلاق نار لم يحصل من الجهة اللبنانية".

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