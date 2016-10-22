كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، الأربعاء، أن احتياطي الصرف للجزائر قد انخفض لـ 121.9 مليار دولار إلى غاية نهاية سبتمبر 2016، مقابل 129 مليار دولار حتى نهاية جوان 2016.
وقال لوكال، خلال جلسة اجتماع اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2017، أن احتياطي الصرف انخفض إلى مستوى 121.9 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنه بلغ 144.1 مليار دولار نهاية 2015.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1الجزائر تطلب أرقاما دقيقة لمخزون البترول بـ14 دولة
2انخفاض احتياطي الصرف للجزائر إلى 121.9 مليار دولار
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
كَعْبتُنا باريس... عدا في مجال العلم!!
حبيب راشدين
جبهة التحرير باقية وتتبدل
صالح عوض
محكمة عنصرية
جمال لعلامي
طمّاعون رحّل بالشكارة!
حسين لقرع
خطة لتفجير الجزائر؟!
سليم قلالة
سياسة الوجوه الطَلْقة خير
جمال لعلامي
"معاندة" قاتلة!
صالح عوض
دحلان - عباس.. مع حفظ الألقاب
عثمان سعدي
الشيخ عبد المجيد حيرش علّمني فكان المعلم الكفء
محمد الهادي الحسني
أين هي الدولة؟
الفيديو
عراك في البرلمان الفنزويلي!
لاعبة تنس روسية تقص شعرها أثناء المباراة لتحقق المفاجأة!
بالفيديو.. عبد المجيد بايت.. دركي استشهد لدى محاولته إنقاذ روح من الموت
سفينة نرويجية تنقذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط
الشروق ترافق القوّات العراقية وترصد عمليات في الموصل ضد تنظيم"داعش"
صيني يشن هجوما عنيفا على سيدة في مصعد!
غبار المعارك يعلو سماء حلب من جديد
تابعوا طريق المهاجرين المحفوف بالموت إلى أوروبا
ّأيّ مستقبل للأفلان بعد رحيل سعداني!
هذا ما فعله مدير روضة رأى معلمة تؤذي الأطفال؟!
بنهاية سبتمبر 2016
انخفاض احتياطي الصرف للجزائر إلى 121.9 مليار دولار
الشروق أون لاين
كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، الأربعاء، أن احتياطي الصرف للجزائر قد انخفض لـ 121.9 مليار دولار إلى غاية نهاية سبتمبر 2016، مقابل 129 مليار دولار حتى نهاية جوان 2016.
تغطيات ذات صلة
الجزائر تطلب أرقاما دقيقة لمخزون البترول بـ14 دولة
غرامات تصل 100 مليون لمن لا يصرح بالعمال
الإستدانة ليست طابو.. ولا مجازفة في اعتماد 50 دولارا لسعر البترول
7 آلاف مليار قيمة الضرائب غير المحصلة.. وآليات جديدة لإسترجاعها
"أنتجنا 800 مليون دولار.. وهواتف كوندور ستدخل فرنسا خلال 10 أيام"!
وقال لوكال، خلال جلسة اجتماع اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2017، أن احتياطي الصرف انخفض إلى مستوى 121.9 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنه بلغ 144.1 مليار دولار نهاية 2015.