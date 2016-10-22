بنهاية سبتمبر 2016 انخفاض احتياطي الصرف للجزائر إلى 121.9 مليار دولار

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، الأربعاء، أن احتياطي الصرف للجزائر قد انخفض لـ 121.9 مليار دولار إلى غاية نهاية سبتمبر 2016، مقابل 129 مليار دولار حتى نهاية جوان 2016.

وقال لوكال، خلال جلسة اجتماع اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2017، أن احتياطي الصرف انخفض إلى مستوى 121.9 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنه بلغ 144.1 مليار دولار نهاية 2015.