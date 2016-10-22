قالت تركيا، الأربعاء، إنها ستواصل هجومها العسكري في سوريا إلى أن يخرج تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من مدينة الباب، رغم تحذير قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد ووقوع هجوم بطائرة هليكوبتر ضد معارضين تدعمهم تركيا.
وتوغلت تركيا في سوريا قبل شهرين لإبعاد "داعش" عن حدودها ومنع مقاتلين أكراد من الاستيلاء على الأراضي بعد ذلك. وزاد الوجود التركي من تعقيد الوضع على أرض المعركة في شمال سوريا.
ويدخل مسلحو المعارضة - لدى تقدمهم جنوباً صوب مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة "داعش" على بعد 35 كيلومتراً شمال شرقي حلب - في مواجهات مع قوات كردية وأخرى موالية للأسد بسبب قرب خطوط المواجهة في الطريق إلى الباب.
وحذرت القوات الموالية للأسد تركيا، يوم الأربعاء، من أي تقدم باتجاه مواقعها في شمال وشرق حلب قائلة إن أي تقدم سيتم التعامل معه "بحزم وقوة".
جاء ذلك على لسان قائد العمليات الميدانية للقوات الموالية لدمشق خلال جولة على جبهات القتال في شمال حلب في تصريح مكتوب نشرته وكالة رويترز للأنباء.
وقال القائد الذي لم يكشف عن اسمه أو جنسيته أو انتمائه، إن أي تقدم سيمثل "تجاوزاً للخطوط الحمراء".
وتابع قائلاً: "إننا لن نسمح لأي كان بالتذرع بقتاله لتنظيم داعش للتمادي ومحاولة الاقتراب من دفاعات قوات الحلفاء".
ويضم التحالف الذي يقاتل دعماً للأسد جماعة حزب الله اللبنانية ومقاتلين عراقيين والحرس الثوري الإيراني.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد مما قال الجيش التركي، إنه هجوم ببراميل متفجرة أسقطتها طائرة هليكوبتر سورية على المعارضة المدعومة من أنقرة.
وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة: "هذا النوع من الهجمات لن يوقف قتالنا ضد داعش".
وأضاف "العملية ستستمر إلى أن تصل إلى الباب. هناك ضرورة لاستمرار العملية وستستمر".
وذكر الجيش التركي في بيان، أن طائرة هليكوبتر "يفترض أنها تابعة لقوات النظام" قصفت المقاتلين في قرية قرب بلدة أخترين التي تقع على بعد خمسة كيلومترات جنوب شرقي دابق. وكانت دابق معقلاً سابقاً لتنظيم "داعش" انتزع مقاتلو المعارضة السيطرة عليها من التنظيم المتشدد هذا الشهر.
وهذا هو أول اشتباك مباشر فيما يبدو مع القوات السورية منذ أن توغلت تركيا في شمال سوريا في أوت.
وقال البيان، إن اثنين من المقاتلين المدعومين من أنقرة قتلا وأصيب خمسة آخرون.
ولم يتسن الاتصال بالجيش السوري للحصول على تعقيب. لكنه قال الأسبوع الماضي، إن وجود القوات التركية على الأراضي السورية تصعيد خطير وانتهاك صارخ للسيادة السورية. وحذر الجيش من أنه سيسقط أي طائرات عسكرية تركية تدخل المجال الجوي السوري.
وبدأت تركيا عملية "درع الفرات" قبل شهرين وأرسلت دبابات وطائرات إلى سوريا دعماً للمعارضة من التركمان والعرب. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن العملية ستستمر حتى تصل إلى مدينة الباب التي تسعى كذلك وحدات حماية الشعب الكردية إلى السيطرة عليها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1فتى جزائري يريد رئاسة فرنسا!
2برلمانيون فرنسيون يطالبون بتجنيس الجزائريين المولودين قبل 1 جويلية 1963
3الجزائر ترفض المشاركة في قوة عربية لحفظ السلام باليمن
4روسيا تكشف عن صور إطلاق ملك الصواريخ العابرة للقارات
5هكذا قسّم بوتين وأردوغان سوريا
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
كَعْبتُنا باريس... عدا في مجال العلم!!
حبيب راشدين
جبهة التحرير باقية وتتبدل
صالح عوض
محكمة عنصرية
جمال لعلامي
طمّاعون رحّل بالشكارة!
حسين لقرع
خطة لتفجير الجزائر؟!
سليم قلالة
سياسة الوجوه الطَلْقة خير
جمال لعلامي
"معاندة" قاتلة!
صالح عوض
دحلان - عباس.. مع حفظ الألقاب
عثمان سعدي
الشيخ عبد المجيد حيرش علّمني فكان المعلم الكفء
محمد الهادي الحسني
أين هي الدولة؟
الفيديو
عراك في البرلمان الفنزويلي!
لاعبة تنس روسية تقص شعرها أثناء المباراة لتحقق المفاجأة!
بالفيديو.. عبد المجيد بايت.. دركي استشهد لدى محاولته إنقاذ روح من الموت
سفينة نرويجية تنقذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط
الشروق ترافق القوّات العراقية وترصد عمليات في الموصل ضد تنظيم"داعش"
صيني يشن هجوما عنيفا على سيدة في مصعد!
غبار المعارك يعلو سماء حلب من جديد
تابعوا طريق المهاجرين المحفوف بالموت إلى أوروبا
ّأيّ مستقبل للأفلان بعد رحيل سعداني!
هذا ما فعله مدير روضة رأى معلمة تؤذي الأطفال؟!
تركيا تتعهد بمواصلة هجماتها في سوريا
رويترز - الشروق أونلاين
قالت تركيا، الأربعاء، إنها ستواصل هجومها العسكري في سوريا إلى أن يخرج تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من مدينة الباب، رغم تحذير قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد ووقوع هجوم بطائرة هليكوبتر ضد معارضين تدعمهم تركيا.
تغطيات ذات صلة
تركيا تتعهد بمواصلة هجماتها في سوريا
إيران طورت طائرة انتحارية من دون طيار
مقتل 22 مدنياً بينهم أطفال في غارات شمال غرب سوريا
إصابة جندي إسرائيلي بالرصاص على الحدود اللبنانية
اليونسكو تعتمد مشروع قرار البلدة القديمة في القدس
وتوغلت تركيا في سوريا قبل شهرين لإبعاد "داعش" عن حدودها ومنع مقاتلين أكراد من الاستيلاء على الأراضي بعد ذلك. وزاد الوجود التركي من تعقيد الوضع على أرض المعركة في شمال سوريا.
ويدخل مسلحو المعارضة - لدى تقدمهم جنوباً صوب مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة "داعش" على بعد 35 كيلومتراً شمال شرقي حلب - في مواجهات مع قوات كردية وأخرى موالية للأسد بسبب قرب خطوط المواجهة في الطريق إلى الباب.
وحذرت القوات الموالية للأسد تركيا، يوم الأربعاء، من أي تقدم باتجاه مواقعها في شمال وشرق حلب قائلة إن أي تقدم سيتم التعامل معه "بحزم وقوة".
جاء ذلك على لسان قائد العمليات الميدانية للقوات الموالية لدمشق خلال جولة على جبهات القتال في شمال حلب في تصريح مكتوب نشرته وكالة رويترز للأنباء.
وقال القائد الذي لم يكشف عن اسمه أو جنسيته أو انتمائه، إن أي تقدم سيمثل "تجاوزاً للخطوط الحمراء".
وتابع قائلاً: "إننا لن نسمح لأي كان بالتذرع بقتاله لتنظيم داعش للتمادي ومحاولة الاقتراب من دفاعات قوات الحلفاء".
ويضم التحالف الذي يقاتل دعماً للأسد جماعة حزب الله اللبنانية ومقاتلين عراقيين والحرس الثوري الإيراني.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد مما قال الجيش التركي، إنه هجوم ببراميل متفجرة أسقطتها طائرة هليكوبتر سورية على المعارضة المدعومة من أنقرة.
وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة: "هذا النوع من الهجمات لن يوقف قتالنا ضد داعش".
وأضاف "العملية ستستمر إلى أن تصل إلى الباب. هناك ضرورة لاستمرار العملية وستستمر".
وذكر الجيش التركي في بيان، أن طائرة هليكوبتر "يفترض أنها تابعة لقوات النظام" قصفت المقاتلين في قرية قرب بلدة أخترين التي تقع على بعد خمسة كيلومترات جنوب شرقي دابق. وكانت دابق معقلاً سابقاً لتنظيم "داعش" انتزع مقاتلو المعارضة السيطرة عليها من التنظيم المتشدد هذا الشهر.
وهذا هو أول اشتباك مباشر فيما يبدو مع القوات السورية منذ أن توغلت تركيا في شمال سوريا في أوت.
وقال البيان، إن اثنين من المقاتلين المدعومين من أنقرة قتلا وأصيب خمسة آخرون.
ولم يتسن الاتصال بالجيش السوري للحصول على تعقيب. لكنه قال الأسبوع الماضي، إن وجود القوات التركية على الأراضي السورية تصعيد خطير وانتهاك صارخ للسيادة السورية. وحذر الجيش من أنه سيسقط أي طائرات عسكرية تركية تدخل المجال الجوي السوري.
وبدأت تركيا عملية "درع الفرات" قبل شهرين وأرسلت دبابات وطائرات إلى سوريا دعماً للمعارضة من التركمان والعرب. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن العملية ستستمر حتى تصل إلى مدينة الباب التي تسعى كذلك وحدات حماية الشعب الكردية إلى السيطرة عليها.