تقوم بتوزيعها عبر مختلف الولايات الإطاحة بشبكة تهريب قطع غيار السيارات المستعملة بتلمسان

تمكنت، قبل أيام، عناصر الشرطة من الإطاحة بشبكة خطيرة مختصة في تهريب قطع غيار السيارات المستعملة والمحركات من مختلف الأنواع.

الشبكة بحسب مصادر "الشروق"، تتكون من ست أفراد تتراوح أعمارهم مابين 19 سنة و 37 سنة، ويمتد نشاطها من المدن الحدودية نحو المدن الكبرى للتراب الوطني. وجاءت عملية الإيقاع بأفرادها إثر دوريات ليلية لعناصر الشرطة بقرية سيدي بوجنان، حيث لفت انتباههم بأحد الشوارع المظلمة حركة مشبوهة بأحد المستودعات والتي كان أحد أبوابها مفتوحا، و بمجرد اقتراب عناصر الأمن منه قام صاحبه بغلقه والبقاء بداخله وبعد عمل استعلاماتي دقيق والحصول على إذن بالتفتيش من نيابة محكمة باب العسة، تم إخضاع هذا المستودع لعملية التفتيش الدقيق و التي أسفرت عن حجز كمية معتبرة من المحركات وقطع الغيار المستعملة، بالإضافة إلى سيارة من نوع "رونو كليو" محملة بقطع غيار مستعملة خاصة بالسيارات، بالإضافة إلى محرك قارب من نوع "ياماها".

وفي إطار هذه العملية تم إيقاف 05 أشخاص كانوا داخل المرآب، و بعد التحريات الأولية مع الموقوفين تمكنت عناصر المصلحة من تحديد هوية مالك المستودع و تم حجز المحركات و الأشخاص سالفي الذكر بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة باب العسة.

وتبقى التحقيقات متواصلة للكشف عن باقي المتورطين.