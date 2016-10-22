8 قتلى و5 جرحى في حوادث مرور خلال يوم واحد

date 2016/10/26 views 380 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 5 آخرين بجروح، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في 5 حوادث مرور على المستوى الوطني.

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وأفادت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، الأربعاء، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تمنراست بوفاة 3 أشخاص و جرح 3 آخرين، على إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 1 ببلدية تمنراست.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة بـ 2922 تدخل، في عدة مناطق من الوطن، شملت مختلف مجالات نشاطات الحماية المدنية منها حوادث منزلية وصناعية وحرائق مختلفة.

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