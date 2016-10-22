رئيس وزراء النيجر: نريد الاستلهام من تجربة الجزائر في المجال الأمني

أكد رئيس وزراء جمهورية النيجر، بريجي رافيني، الأربعاء، أن النيجر يريد الاستلهام من التجربة الجزائرية في المجال الأمني، موضحا أن زيارته تندرج كذلك في إطار "تقاسم انشغالات الساعة" مع المسؤولين الجزائريين.

وصرح رافيني لدى وصوله إلى الجزائر في زيارة تدوم يومين، "نتواجد بالجزائر لنتقاسم مع المسؤولين الجزائريين الانشغالات الكبرى الراهنة العديدة وعلى رأسها المسألة الأمنية ولنستهلم من تجربتها لكونها بلد يتمتع بتجربة طويلة في المجال الأمني".

وعبر رئيس وزراء النيجر عن إرادته في تعزيز علاقات الصداقة والأخوة والتعاون التي تربط بين الشعبين، موضحا أن ذلك يشكل كذلك "محل زيارة الصداقة هذه".

وشرع رافيني مرفوقا بوفد هام، في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من الوزير الأول عبد المالك سلال.

وكان في استقبال رافيني والوفد المرافق له بالمطار الدولي هواري بومدين، الوزير الأول، عبد المالك سلال ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، ووزير الشؤون المغاربية والوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل وأعضاء من الحكومة.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن الزيارة ستسمح للطرفين، "بتقييم التعاون الثنائي وتحديد سبل ووسائل توسيعه"، موضحا أنها تندرج في إطار "تعزيز علاقات الصداقة والأخوة وحسن الجوار".

وأضاف البيان أن سلسلة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم تخص أساسا التعليم العالي والتكوين المهني والعدالة سيتم التوقيع عليها بهذه المناسبة. كما ستشكل الزيارة "فرصة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك الإقليمية والشبه الإقليمية خاصة التحديات الأمنية التي تواجه بلدينا".